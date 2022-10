Lại phát hiện một thi thể chết cháy tại bãi đất trống ở Bình Dương

TPO - Cảnh sát đang tích cực điều tra vụ thi thể người đàn ông bị cháy đen, được phát hiện ở khu đất trống tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngày 15/10, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) thông tin đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông được phát hiện chết cháy ở bãi đất trống.

Theo thông tin ban đầu, người dân đi gần quốc lộ 1K, thuộc khu phố Nội Hoá 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương phát hiện ở một bãi đất trống có một thi thể người trong tình trạng cháy đen nên trình báo.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân chết cháy gần chiếc xe máy. Qua xác minh nhanh, công an xác định danh tính nạn nhân là ông T.Q.B (63 tuổi, quê Đồng Nai).

Theo thông tin từ người nhà cung cấp, do bị chứng mất ngủ nên ông B đi khám bệnh sau đó về nhà và tiếp tục lấy xe máy đi cho đến khi phát hiện vụ việc. Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Trước đó, chiều ngày 10/10, tại một bãi đất trống gần quốc lộ 13 thuộc địa bàn thành phố Thuận An (Bình Dương) người dân cũng phát hiện thi thể người đàn ông chết cháy. Nạn nhân được xác định là ông T.Đ.T (39 tuổi, quê Bình Dương). Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định nạn nhân tự mua can xăng rồi đến bãi đất trống tự thiêu.