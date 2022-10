Lôi kéo nhiều người tham gia trò 'Cho trước, nhận sau' rồi chiếm đoạt tiền, bỏ trốn

TPO - Chiều 15/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa vừa tiếp nhận đối tượng Vương Đình Trung (SN 1991, trú tại tỉnh Bắc Ninh, bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản) từ Công an tỉnh Gia Lai.

Theo điều tra ban đầu, Vương Đình Trung và Bùi Văn Bính (SN 1983), trú tại xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) cùng tham gia đầu tư tài chính “Cho trước, nhận sau” trên trang Web: m5city.

Qua giới thiệu của các đối tượng, người muốn tham gia phải nộp 100.000 đồng phí mã pin đăng nhập và nộp vào tài khoản 3.000.000 đồng, sau khoảng 10 ngày sẽ nhận được 4.500.000 đồng; càng mời được nhiều người chơi thì các đối tượng sẽ được giảm tiền mã pin và tiền về mỗi mã nhanh hơn. Tuy nhiên, bản chất của trò “Cho trước, nhận sau” là lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, khi không còn người tham gia nữa thì tiền của những người tham gia sau sẽ bị mất.

Các đối tượng Vương Đình Trung và Bùi Văn Bính đã lôi kéo, dụ dỗ, chiếm đoạt tài sản của 9 nạn nhân trên địa bàn huyện Tràng Định, Lạng Sơn chuyển tiền tới 20 số tài khoản ngân hàng khác nhau với tổng số tiền hơn 143.000.000 đồng, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Biết các nạn nhân đã tố giác hành vi lừa đảo tới cơ quan công an, Bùi Văn Bính đã đến đầu thú và gia đình giao nộp trên 110 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Công an Lạng Sơn đã phát lệnh truy nã đối với Vương Đình Trung về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và mới đây đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại Phường Yên Đỗ, thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan Công an, Bùi Văn Bính và Vương Đình Trung thừa nhận do sống bằng nghề lao động tự do, thu nhập không ổn định nên dù biết rõ bản chất của “Cho trước, nhận sau” là lừa đảo nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội để có tiền phục vụ cho nhu cầu cá nhân.