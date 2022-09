Liên tiếp bắt giữ hai đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

TPO - Ngày 7/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan điều tra vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm về tội danh giết người và buôn lậu.

Đối tượng Vàng Vản Hờ (SN 1984), trú tại xã Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang bị công an Trung Quốc bắt giữ cùng 48 công dân Việt Nam về hành vi nhập cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp, sau đó Đại đội Quản lý biên giới Long Châu (Trung Quốc) trao trả qua cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng.

Qua biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Biên phòng và Công an địa phương phối hợp phát hiện Hờ là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người”, theo Quyết định truy nã số 01, ngày 20/11/2006 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Vàng Vản Hờ trốn sang Trung Quốc lẩn trốn và sinh sống nên lập tức tiến hành bắt giữ.

Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với công an tỉnh Lào Cai tiến hành bắt Lê Quang Vượt (SN 1975), trú tại Tam Nông, Hưng Hà, Thái Bình tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội "Buôn lậu". Trước đó, ngày 26/7, Công an tỉnh Cao Bằng ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Quang Vượt về hành vi buôn lậu qua biên giới. Tuy nhiên, thời điểm này, Lê Quang Vượt đã trốn khỏi địa phương.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.