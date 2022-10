Bản tin Hình sự: 2 năm lần tìm nghi phạm giết người, giấu xác nạn nhân trên núi

TPO - TIN NÓNG ngày 12/10: Tìm ra nghi phạm giết người giấu xác trong vali ở Nha Trang sau 2 năm; Triệt phá 10 ổ nhóm cho vay nặng lãi lên đến 1.460%/năm; Đập phá hàng loạt tượng phật trong chùa vì không được thần linh phù hộ; Bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ đơn thân ở Huế;....

Sau 2 năm điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định được nghi phạm giết người giấu xác trong vali, rồi vứt bỏ tại một triền núi thuộc phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang. Nghi phạm được xác định là Bùi Cao Sơn (28 tuổi, trú xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang) đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa về hành vi Trộm cắp tài sản. Nạn nhân là anh Hồ Quốc B. (36 tuổi, trú TP Nha Trang). (Xem chi tiết)

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 12 làm việc với bà N.T.M.H (41 tuổi, ngụ tại phường Tân Thới Hiệp) để làm rõ hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, kêu gọi người dân rút tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Hành động của bà H. đã tạo tâm lý bất an đối với những người gửi tiền tại ngân hàng này, tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn TP. Tại cơ quan Công an, bà H. đã thừa nhận hành vi soạn thảo, đăng tải thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận. (Xem chi tiết)

Cảm thấy cuộc sống bế tắc, nghèo khổ, cho rằng mình không được các đấng thần linh phù hộ nên Hà Văn Hoạch (SN 1983, ở thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) đã đập phá, làm hư hỏng 11 bức tượng lớn nhỏ trong chùa Trầm Long, xã Nhân Đạo. Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại hơn 17 triệu đồng. Viện KSND huyện Sông Lô đã phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoạch về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. (Xem chi tiết)

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, ông Tất Thành Cang (cựu phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) chối bỏ trách nhiệm người đứng đầu trong việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận chuyển nhượng đất ở xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TPHCM) cho Cty CP Quốc Cường Gia Lai, gây thiệt hại cho Nhà nước 735 tỷ đồng. Trước đó, tại Cơ quan điều tra, ông Cang thừa nhận hành vi nhưng cho rằng mình không phạm tội… (Xem chi tiết)

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế đã bắt giữ Đặng Văn Đ. (SN 1972, trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) - nghi phạm sát hại một phụ nữ đơn thân, tên L.T.O. (SN 1977), trú tại thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, TP Huế sau 2 ngày lẩn trốn. Được biết, Đ. là thành phần nguy hiểm và có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân. Cơ quan công an nhận định, nguyên nhân của vụ án mạng là do ghen tuông tình ái. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bình Phước vừa phối hợp công an các tỉnh tổ chức bắt giữ 10 nhóm với 25 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có tính chất “tín dụng đen”. Các đối tượng khai nhận chủ yếu cho vay bằng 2 hình thức là trả góp và cho vay tiền đứng (lấy lãi trước). Trong đó, cho vay trả góp với số tiền từ 2 triệu đến 50 triệu đồng với mức lãi suất từ 365%/năm đến 1.460%/năm. Hiện, Công an tỉnh Bình Phước đã củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố 8 vụ án và 17 bị can về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. (Xem chi tiết)

Chị L. (SN 1984, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) lên mạng tìm việc làm online. Sau đó, chị nhận được lời mời làm cộng tác viên làm nhiệm vụ và được hưởng tiền “hoa hồng”. Chị L. làm theo hướng dẫn, cài đặt ứng dụng "Lark", tạo tài khoản và bắt đầu làm nhiệm vụ. Sau khi được hưởng "hoa hồng" từ những nhiệm vụ ban đầu, chị L. bị "sập bẫy" của các đối tượng lừa đảo và mất số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. (Xem chi tiết)