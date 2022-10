Bản tin Hình sự: Mâu thuẫn khi phơi quần áo, người đàn ông bị đâm chết

TPO - TIN NÓNG ngày 10/10: Mâu thuẫn khi phơi quần áo, người đàn ông bị đâm chết; Cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát; Đi săn thú rừng, người đàn ông bắn chết người trong lùm cây; Hai thanh niên khuyết tật hỗn chiến, người đi cùng bị đâm thủng ruột;...

Nguyễn Trường Phúc Cường (22 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) phơi quần áo tại khu trọ nằm trong hẻm 440 Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh) thì xảy ra mâu thuẫn với ông T. (48 tuổi) ở phòng trọ kế bên. Trong lúc xô xát, Cường dùng dao đâm gục ông T.. Nạn nhân tử vong sau đó, còn Cường đến công an đầu thú. Công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ Cường để điều tra về hành vi giết người.

Sau cuộc cãi vã, ông Trần Quốc Toàn (68 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Lộc Bảo) dùng súng tự chế bắn 2 phát qua cửa sổ khiến anh Phạm Minh Trường (25 tuổi, ngụ cùng nhà) đang ở trong sân tử vong tại chỗ. Anh Trường là con riêng của vợ ông Toàn. Sau khi gây án, ông Toàn khóa trái, ôm súng cố thủ rồi tự sát. Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đang phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ án mạng. (Xem chi tiết)

Anh Tr.A.H. (28 tuổi, xã Phú Cần, huyện Kông Pa, tỉnh Gia Lai) đến khu vực rừng ở xã Ia Mlah để bẫy gà rừng. Đặt "gà mồi" xong, anh H. nấp vào lùm cây. Khi ông Ksor Nô (59 tuổi, xã Phú Cần) tới khu vực này để săn thú rừng, thấy con “gà mồi” của anh H., ông này đã dùng súng hoa cải tự chế bắn, không may trúng vào đầu anh H. khiến anh H. tử vong. Theo Chủ tịch UBND huyện Kông Pa, ông Ksor Nô và anh H. không có mâu thuẫn gì với nhau. Đây là sự việc hy hữu, không mang tính cố sát. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ con rể truy sát gia đình nhà vợ, làm 4 người thương vong ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), theo lời khai ban đầu của nghi can Phạm Thành (50 tuổi, ngụ xã Sơn Bình), nguyên nhân xảy ra vụ việc trên trên là do cha, mẹ vợ xảy ra tranh chấp đất với nhà hàng xóm kéo dài, không giải quyết được. Thành bực mình nên mang dao đi chém nhiều người trong gia đình nhà vợ rồi tự dùng cây rựa đập vào đầu mình gây thương tích. Cơ quan điều tra xác định nghi phạm có hồ sơ bệnh án tâm thần, điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Gần đây, gia đình xin cho Thành về điều trị tại nhà thì xảy ra vụ việc đau lòng. (Xem chi tiết)

Mâu thuẫn trên mạng, Nguyễn Đức Duy (25 tuổi, trú xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và anh Ngô Văn Minh Tú (32 tuổi, trú tỉnh Long An), hẹn đánh nhau. Cả hai là người khuyết tật, câm điếc bẩm sinh. Trong lúc 2 bên hỗn chiến, bạn của anh Tú bị Duy đâm thủng ruột non với tỷ lệ thương tật 41%. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Duy để điều tra về hành vi giết người. (Xem chi tiết)

Thanh tra TP Hà Nội xác định, có dấu hiệu buông lỏng quản lý, nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước trong việc quản lý, sử dụng, cho thuê nhà, đất tại số 36 phố Bà Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Theo kết luận thanh tra, từ năm 1961, Tổng Cty XNK Tạp phẩm, nay là Cty Cổ phần XNK Tạp phẩm (Cty TOCONTAP) thuê nhà, đất số 36 Bà Triệu với mục đích kinh doanh, dịch vụ và trụ sở làm việc. Tuy nhiên, trong thời gian thuê, đơn vị nhiều lần chậm trả nợ tiền nhà, đất. Công ty còn cho 6 đơn vị kinh doanh thiết bị điện tử, nhà hàng vào sử dụng dưới hình thức ký hợp đồng liên doanh, liên kết; cho thuê lại một phần diện tích nhà… (Xem chi tiết)

TAND TPHCM vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Tất Thành Cang (cựu phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) và 9 bị cáo khác nguyên là cán bộ Văn phòng Thành ủy TPHCM, cán bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (Cty Tân Thuận) cùng tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Tuy nhiên, đại diện Văn phòng Thành ủy TPHCM, đại diện Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự TPHCM và hai cựu cán bộ Văn phòng Thành uỷ vắng mặt. (Xem chi tiết)