Bản tin Hình sự: Tin mới vụ sinh viên đại học Tài nguyên và Môi trường bị đánh bất tỉnh tại trường

TPO - TIN NÓNG ngày 11/10: Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về; Nghi phạm sát hại cô gái ở quán spa có quan hệ tình cảm với nạn nhân; Tin mới vụ sinh viên đại học Tài nguyên và Môi trường bị đánh bất tỉnh tại trường...

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang xác minh vụ một nam sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm nam thanh niên (khoảng 4-5 người) dùng hung khí đánh hội đồng tại hành lang nhà cao tầng. Hậu quả, nam sinh bất tỉnh, nằm gục tại chỗ. Được biết, nhóm thanh niên hành hung nam sinh viên vừa nêu đã được cơ quan Công an phường Phúc Diễn đưa về trụ sở để làm rõ nguyên nhân.

Trên đường đi học về, giữa em Nguyễn Tiến T (học sinh lớp 12) và em Phan Quang M (học sinh lớp 11) trường THPT Lý Chính Thắng xảy ra xô xát. Sau đó, em T bị M dùng hung khí đâm. Hậu quả, em T tử vong sau đó. Công an Hà Tĩnh đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Phan Trung Hòa (SN 1996, Hà Nội) và chị L.T.N (SN 1996, Sơn La) có quan hệ tình cảm khi cả hai ở Hà Nội. Gần đây, chị N chuyển về quán spa của người quen tại huyện Tứ Kỳ (Hải Dương). Khoảng 19h30 ngày 10/10, người dân phát hiện Hòa dùng dao đâm chị N khiến nạn nhân tử vong tại chỗ ở spa. Sau đó, Hòa dùng dao tự tử nhưng bất thành. Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an TP Huế đang điều tra nguyên nhân cái chết của bà L.T.O (SN 1977). Trước đó, người dân phát hiện bà O tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên thi thể. Bước đầu, công an nhận định vụ việc có dấu hiệu án mạng. Được biết, bà O là phụ nữ đơn thân, có 2 người con. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố và bắt tạm giam Phạm Thành (SN 1979) về hành vi giết người. Trước đó, Thành cầm rựa sang nhà bố mẹ vợ ở sát bên cạnh rồi chém ông L.H (SN 1941, bố vợ Thành) một nhát vào cổ tay trái, bà P.T.L (SN 1945, mẹ vợ), chị L.T.T (SN 1975, chị vợ) và chị L.T.H (SN 1978, vợ của Thành) vào can ngăn thì cũng bị Thành dùng rựa chém. Hậu quả, bà L tử vong tại chỗ, ông L.H, chị L.T.H, chị L.T.T bị thương nặng. Theo công an, Thành được chẩn đoán có hội chứng động mạch sống nền, phản ứng stress và rối loạn thích ứng, có dấu hiệu thiếu máu não, chóng mặt. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Đức Trọng (SN1959, Hà Nội) và Phạm Viết Nhuận (SN 1961, Sơn La) – 2 nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần dâu tằm tơ Mộc Châu. Theo điều tra, năm 2004, Trọng với tư cách Phó Giám đốc và Nhuận là Phó trưởng phòng Kế hoạch công ty trên đã giao 5.200 mét vuông đất cho 52 cá nhân trái với Quyết định số 2038 ngày 29/7/2004 của UBND tỉnh Sơn La gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước, hậu quả kéo dài cho đến nay. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố Nguyễn Thị Hường (SN 1991) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Hường tự giới thiệu mình là môi giới bất động sản và cam kết sau khoảng 3 tháng mua đất nếu chuyển nhượng lại sẽ lãi cao từ 10-18% giá trị. Tiền lời từ việc chuyển nhượng đất sẽ chia theo tỷ lệ góp vốn. Tin lời Hường, 12 người đã chuyển tổng cộng 7 tỷ đồng để Hường đứng ra giao dịch, nhận chuyển nhượng đất. Sau khi nhận tiền, Hường không thực hiện cam kết, tắt điện thoại và bỏ đi khỏi nơi cư trú. (Xem chi tiết)