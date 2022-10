Bản tin Hình sự: Chủ nhà vác kiếm chém khách tử vong vì cho rằng nhỏ tuổi mà hỗn

TPO - TIN NÓNG ngày 13/10: Mâu thuẫn lúc nhậu, chủ nhà vác kiếm chém khách tử vong vì cho rằng nhỏ tuổi mà hỗn; Tuyên án tử hình kẻ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi, yêu cầu điều tra người mẹ; Khởi tố, bắt tạm giam 'Tiểu thư sang chảnh' Tina Dương; Giết vợ, bắn trọng thương hàng xóm vì mâu thuẫn; Nam sinh khai lý do cầm dao đâm chết bạn cùng trường;...

Sau chầu nhậu, Văn Tấn Tài (33 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, Bình Phước) rủ Lê Văn Anh (22 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) cùng người tên Trí (chưa rõ lai lịch) về nhà mình nhậu tiếp. Trong lúc nhậu "tăng hai", Anh và Trí xảy ra mâu thuẫn dẫn xô xát. Anh sau đó lấy chén bát trong nhà Tài ra ngoài đập vỡ. Cho rằng Anh còn nhỏ tuổi mà hỗn, dám đập chén bát nhà mình, Tài vào nhà lấy kiếm chém Anh tử vong. Hung thủ sau đó lên công an đầu thú.

TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Huyên (SN 1993, trú xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất - kẻ đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé gái) mức án tử hình về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt chung, Huyên nhận mức án tử hình. Theo cáo buộc, quá trình sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Luyến, từ tháng 9/2021 - 1/2022, bị cáo Huyên đã 5 lần giết hại cháu Đỗ Ngọc Ánh (3 tuổi, con riêng chị Luyến) bằng việc bắt nuốt đinh ốc, uống thuốc trừ sâu, đánh gãy tay, đóng 9 chiếc đinh vào đầu. Hậu quả, khiến cháu Anh thương tích, tổn hại sức khỏe, cháu tử vong ngày 12/3/2022, tại Bệnh viện. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh (27 tuổi, tức Tina Dương, ngụ tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là chiếc xe ô tô biển số 51H-242.74. Theo điều tra ban đầu, Tina Dương thuê xe ô tô này trong 3 tháng nhưng đến hạn hoàn trả lại làm giả giấy tờ, bán cho người khác với giá 450 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Biết mình mắc bệnh ung thư, mong muốn được hàn gắn tình cảm vợ chồng với chị H. (SN 1975, trú phường Hà Phong, TP. Hạ Long) nhưng không được đồng ý, lại nghi ngờ chị H. có quan hệ tình cảm với anh P.T.L. (chủ nhà trọ) nên Phạm Văn Tám (SN 1974) đến nơi chị H. thuê trọ dùng chày đập vào đầu chị H. dẫn đến tử vong, rồi Tám dùng súng ngắn bắn anh L. bị thương. Sau khi gây án, Tám đã bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh đang đi tuần tra vũ trang phát hiện, bắt giữ và thu giữ khẩu súng. (Xem chi tiết)

Sau khi đón taxi đến trước quán cà phê Kim Băng (thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đối tượng Đ.T.Q. (27 tuổi, trú thôn Tuyết Diêm 2) bất ngờ rút súng bắn liên tiếp 3 phát vào quán làm hai người bị thương rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, đối tượng bị các trinh sát Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bình Sơn bắt giữ cùng tang vật. Khám xét nhà riêng của Q., cảnh sát phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng rulo, 39 viên đạn và 3 cây đao, kiếm. (Xem chi tiết)

Lê Thanh Liêm (SN 2000, trú xã Tiên Hải, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng tin làm dịch vụ đổi tiền ngoại tệ rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Nhằm che giấu hành tung, Liêm thuê tài khoản ngân hàng của một người khác để nạn nhân chuyển tiền vào. Sau khi nhận được tiền, Liêm cắt đứt mọi liên lạc, xoá tài khoản Facebook nhằm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an đã bắt Liêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Quang Minh (SN 2006) học sinh lớp 11G trường THPT Lý Chính Thắng (huyện Hương Sơn) để điều tra về hành vi “Giết người”. Làm việc với cơ quan điều tra, Minh khai trước đó giữa bị can và em Nguyễn Tiến T. (SN 2005) học sinh lớp 12 cùng trường có mâu thuẫn. Do bị chặn đánh hội đồng trên đường đi học về, Minh đã cầm dao thủ sẵn trong cặp rồi đâm một nhát vào người nam sinh lớp 12 khiến nạn nhân tử vong. (Xem chi tiết)