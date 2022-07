Bản tin Hình sự: Ra tàu cá tự sát sau khi giết, phân xác người tình

TPO - TIN NÓNG ngày 24/7: Vẫy tay cầu cứu cảnh sát, hai thiếu nữ thoát khỏi nhóm buôn người; Cựu Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên lĩnh 10 năm tù vì chỉ đạo lập hồ sơ khống; Gã đàn ông giết, phân xác người tình vì mâu thuẫn...

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể bà B.T.H (SN 1968) trong tình trạng đầu bị cắt rời khỏi thân, công an TP Hải Phòng cho biết, bà H và Trần Văn Hiệp (SN 1963) sống với nhau như vợ chồng. Do bị Hiệp đánh đập nên bà H đã về quán của con gái sinh sống. Sau đó, Hiệp đến và ở lại quán cùng bà H rồi cả hai lại xảy ra mâu thuẫn, Hiệp dùng dao nhọn đâm chết và phân xác nạn nhân, rồi bỏ lại quần áo lại, khoá cửa quán, lấy xe máy đi về nhà em trai mình. Cuối cùng, Hiệp đi ra thuyền đánh cá neo đậu trên sông Cấm, dùng dây điện quấn vào tay, chân rồi kích điện tự tử trước khi bị phát hiện. (Xem chi tiết)

Sở Tư pháp Cà Mau đã có báo cáo đề xuất UBND tỉnh thu hồi toàn bộ hơn 25.000m2 đất của Công ty CP xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Cà Mau (Công ty thực phẩm Cà Mau) mà trước đó đã có 2 đơn vị trúng đấu giá, để đấu giá lại theo luật định. Theo Sở này, Chi cục THADS TP Cà Mau bán đấu giá 2 khối tài sản trên là chưa đúng. Trong khi đó, Cục THADS tỉnh và Chi cục THADS TP Cà Mau khẳng định việc kê biên, bán đấu giá kể trên được thực hiện đúng quy định pháp luật. (Xem chi tiết)

Công an Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, tạm giữ Hứa Mạnh Cường (SN 2001), Nguyễn Xuân Đạt (SN 1978) và Hoàng Văn Thư (SN 1982), quản lý tại quán karaoke tại Phú Lộc về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô 7 chỗ có 2 cháu gái (14 và 15 tuổi) ra tín hiệu cầu cứu nên lập tức khống chế, bắt giữ các đối tượng. Tại CQĐT, 2 nạn nhân cho biết bị lừa đi ép tiếp khách cho quán karaoke, khi không đồng ý thì bị nhóm người đánh đập, dọa nạt. (Xem chi tiết)

Công an huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) vừa bắt quả tang vụ khai thác vàng trái phép ở khu vực giáp ranh giữa xóm Cáng Lò, thuộc xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình và xóm Tiến Bộ, xã An Thắng, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Qua đấu tranh, các đối tượng khai, được Trần Duy Điệp (SN 1988, Vĩnh Phúc) thuê thăm dò, khai thác khoáng sản tại bờ sông Năng, mỗi người được trả tiền công từ 6 - 8 triệu đồng/tháng. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án gây thất thoát tiền nhà nước xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú (Bình Phước), TAND huyện Đồng Phú đã tuyên phạt Nguyễn Thành Khang (57 tuổi), nguyên Giám đốc trung tâm trên 10 năm tù. Theo cáo trạng, Khang chỉ đạo thuộc cấp lập khống chứng từ quyết toán kinh phí tổ chức đào tạo 59 lớp dạy nghề may công nghiệp và 1 lớp đan lát với tổng số tiền gần 2,75 tỷ đồng để sử dụng chi cho các nội dung không liên quan đến việc dạy nghề, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. (Xem chi tiết)

Công an huyện Bến Lức (Long An) đã tiếp nhận hồ sơ cùng hai đối tượng Nguyễn Hữu Bằng (19 tuổi, TPHCM) và Huỳnh Phước Thuận (18 tuổi, Kiên Giang), để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra, do không có việc làm, nên Bằng và Thuận rủ nhau đi giật túi xách của chị N.H.V (20 tuổi, công nhân) rồi bỏ chạy. (Xem chi tiết)

Công an TP Long Xuyên ( An Giang) đang tạm giữ Vương Mạnh Giác (46 tuổi, TP Cần Thơ) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật”. Theo điều tra, Giác đã sản xuất hàng loạt chai thuốc bảo vệ thực vật giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường, thu lợi bất chính. (Xem chi tiết)