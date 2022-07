Bản tin Hình sự: Lý do Bí thư, Chủ tịch huyện Như Xuân bị bắt

TPO - TIN NÓNG ngày 23/7: Bắt thợ hàn xì chuyên chế tạo súng hoa cải bán kiếm lời; Vụ thi thể một phụ nữ không toàn vẹn: Nghi phạm gây án đã tự tử; Khởi tố kẻ đồi bại liên tiếp dâm ô trẻ em; Đâm gãy xương sườn anh rể vì không nghe rõ chuyện mình dạy cháu; Lý do Bí thư, Chủ tịch huyện Như Xuân bị bắt ...

TAND TP Đà Nẵng vừa tuyên phạt Tăng Vũ (28 tuổi) 8 năm tù về tội "Giết người". Theo cáo trạng, sau khi cùng anh rể là Đào Quang Tuynh (50 tuổi) uống hết một lít rượu, thấy cháu gái la mắng em nhỏ và có lời lẽ xúc phạm mình, nên Vũ đã mắng và đánh nhẹ cháu. Người anh rể bị khiếm thính, không nghe rõ chuyện xảy ra giữa hai cậu cháu nên đã ra bênh vực con, la lối om xòm. Vũ quá bực tức, đã chạy vào bếp lấy con dao gọt hoa quả chạy đến đâm hai nhát trúng mạn sườn ngực trái và bả vai anh rể. Kết quả giám định cho thấy anh Tuynh bị thương tích 28% do bị gãy một xương sườn, tổn thương phổi.

Công an tỉnh Thanh Hoá đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Bá Hùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân và ông Văn Xuân Hùng, nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản giá cả Sở Tài chính, về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan đến vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên. (Xem chi tiết)

Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 bị can để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Theo điều tra, do mâu thuẫn, 2 nhóm đối tượng chửi bới, la hét, cầm hung khí rượt đuổi, đánh chém nhau tại khu vực trước cổng khu du lịch nổi tiếng Thung lũng tình yêu khiến nhiều người dân địa phương và du khách bất an. (Xem chi tiết)

Công an Hải Dương đã khởi tố Bùi Văn Miên (SN 1968, Hòa Bình) về tội “Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Theo điều tra, Miên thường xuyên mua các bộ phận súng như: báng, vỏ đạn, nòng súng, củ cò, ốp tay cầm, viên chì, thuốc nổ… của một số đối tượng tại huyện Kim Bôi (Hòa Bình), rồi lắp ráp thành súng tự chế để bán kiếm lời. (Xem chi tiết)

Công an Nghệ An vừa triệt phá một ổ nhóm trộm chó chuyên nghiệp, hoạt động với quy mô liên huyện, liên tỉnh. Bắt giữ 6 đối tượng do Vương Văn Hồng (SN 1986) cầm đầu, dưới vỏ bọc là chủ cửa hàng mua bán chó trá hình ở chợ Vinh. Theo điều tra, các đối tượng thông đồng với Hồng để trộm cắp chó rồi bán lại cho Hồng với giá 50.000 đồng/kg chó. Chó sau khi thu gom được Hồng bán cho các đối tượng đầu nậu ở Thanh Hóa hoặc các cửa hàng bán thịt chó trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể phụ nữ không toàn vẹn tại TP Hải Phòng, bước đầu công an xác định nạn nhân là bà N.T.H (54 tuổi). Nghi phạm được cho là một người đàn ông trung niên làm nhân viên phục vụ tại quán của nạn nhân và hai người có mối quan hệ thân thiết. Quá trình truy tìm nghi phạm, cảnh sát phát hiện người đàn ông này đã tử vong, do tự sát bằng điện ở một xã thuộc địa bàn huyện An Dương (TP Hải Phòng). (Xem chi tiết)

Công an huyện Đức Huệ (Long An) đang tạm giữ hình sự Dương Minh Toàn (45 tuổi, TPHCM) để điều tra về hành vi trộm cắp trang thiết bị y tế. Trước đó, Toàn đột nhập vào Trung tâm Y tế huyện Đức Huệ, lấy 2 bộ tấm nhận ảnh (IP), hộp đựng tấm nhận ảnh X quang (IP Cassette) trị giá hơn 50 triệu đồng rồi mang ra ngoài để bán. Tại CQĐT, Toàn cho biết, ngoài vụ việc vừa nêu thì đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm khác tại Trung tâm Y tế một số huyện, thị xã ở tỉnh Bình Dương. (Xem chi tiết)

Công an huyện Tràng Định (Lạng Sơn) vừa khởi tố, bắt tạm giam Vi Minh Đạt (SN 1986), về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Theo điều tra, Đạt nhân lúc em họ là LH (12 tuổi) giữ hộ thang để thay bóng điện trần nhà, đã ôm, sờ soạng vào thân thể nạn nhân. Sau đó, Đạt gọi L.K (15 tuổi), trú cùng xã đến xem Đạt 'chăn' cá rồi thực hiện hành vi sờ soạng các vùng nhạy cảm làm nạn nhân giật mình, hoảng hốt và khóc chạy về nhà. Tiếp đến, Đạt lại dâm ô đối với L.H và chỉ khi nạn nhân giằng co, dùng tay chân đẩy, đạp vào người thì Đạt mới chịu dừng lại. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc chém người tử vong sau khi bị tạt đầu xe mới đây, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa tạm giữ Nguyễn Đại Quang (SN 1984, Thái Nguyên) để điều tra về vụ việc. Quang khai, do bực tức vì bị dùng thước đánh vào đầu khi xảy ra xô xát với nạn nhân sau việc bị tạt đầu xe, nên đã rút dao gắn trên xe đâm, chém khiến nạn nhân ngã gục xuống đường và tử vong trên đường vào viện cấp cứu. (Xem chi tiết)