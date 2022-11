Bản tin Hình sự: Nguyên nhân bé gái 17 tháng tuổi tử vong sau khi được bố gửi đi trông

TPO - TIN NÓNG ngày 11/11: Giao cấu với bé gái 14 tuổi, hai cha con bị bắt giữ; Nhóm người bán hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đánh 2 thanh niên nhập viện; Tin lời ‘thầy trừ tà’, một phụ nữ tại Huế bị lừa 2,4 tỷ đồng; Nguyên nhân bé gái 17 tháng tuổi tử vong sau khi được bố gửi đi trông...

Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Thanh Lâm (SN 1971) và Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1999, con ông Lâm) vì có hành vi giao cấu với bé L.C.V (SN 2008). Theo điều tra, do buồn chuyện gia đình nên V đến nhà bạn mới quen là Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1995, Tây Ninh) chơi rồi xin ở lại. Sau đó, lợi dụng lúc vợ đi vắng, ông Lâm là cha ruột của Tuấn đã nhiều lần giao cấu với bé V. Sau đó, Nguyễn Tuấn Đạt (em ruột Tuấn), đi làm công nhân xa về lán trại thăm ba mẹ rồi nảy sinh tình cảm với V, rồi cả hai nhiều lần giao cấu. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh TT-Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Hữu Sỹ (SN 1977, Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chị N.T.T.T (trú tại Huế) cùng bạn đi du lịch ở TP Buôn Ma Thuột, rồi gặp Sỹ là người chung sống như vợ chồng với H. Nhận thấy chị T là người sùng bái phong thủy, Sỹ nhiều lần lừa chị này mua nhiều sản phẩm tâm linh. Sau đó, Sỹ bịa chuyện tâm linh về gia đình chị T để chị này mời mình ra Huế cúng trấn yểm, trừ tà. Tiếp đó, Sỹ liên tục yêu cầu chị T chuyển khoản để lo việc thờ cúng, xây lăng, trừ tà... với tổng giá trị hơn 2,4 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an phường Bến Nghé (quận 1, TPHCM) đã mời 7 đối tượng lên làm việc liên quan đến hành vi đánh hội đồng 2 nam thanh niên ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo báo cáo, anh H.V.Đ.K (21 tuổi) và N.M.H (25 tuổi) lên phố chơi ván trượt. Sau đó, anh H trượt ván va vào người Vũ Đức Hậu (26 tuổi, Long An, hành nghề bán cá viên chiên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ) nên xảy ra xô xát, đánh nhau thì được mọi người can ngăn. Sau đó, anh H ra ghế ngồi thì Hậu đến nói chuyện, cả hai tiếp tục xảy ra xô xát. Thấy vậy, Vinh, Tài, Sang, Hưng, B và H (cùng buôn bán hàng rong tại phố đi bộ Nguyễn Huệ) lao đến đánh hội đồng anh H. Do thấy bạn bị đánh, anh K vào can ngăn thì bị nhóm của Hậu tiếp tục đánh. (Xem chi tiết)

Công an Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên đội trưởng, nguyên đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Vũ Thư. Đại diện công an Thái Bình cho biết đầu năm 2022, 1 nghi phạm là nam giới tử vong bất thường tại nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư. Người nhà nạn nhân sau đó làm đơn tố giác tội phạm gửi đến các cơ quan chức năng. Sau đó, công an tỉnh đã đình chỉ công tác, đồng thời kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân với 2 người này. (Xem chi tiết)

Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Nam Định triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô rất lớn. Theo điều tra, chỉ trong khoảng 1 tháng, các đối tượng trong đường dây đã sản xuất, bán và chuyển phát đến khách hàng thông qua dịch vụ bưu chính hơn trên 5.000 văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả (bằng đại học, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ hành nghề, giấy phép lái xe các loại, giấy khám sức khỏe…), thu bất chính hơn 2 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an quận 7 (TP HCM) đang điều tra vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong bất thường trên địa bàn phường Phú Mỹ. Trước đó, anh Đ (cha nạn nhân) được bà N.N.P – người trông giữ trẻ sống trong khu nhà trọ gọi điện thông báo tình hình sức khỏe của con gái anh đang diễn biến xấu. Bé gái được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận 7 rồi chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM nhưng đã tử vong. Theo bệnh viện, bệnh nhi 17 tháng tuổi tử vong do đa chấn thương, xuất huyết não, phù phổi cấp. Nghi ngờ con gái bị bạo hành, anh Đ đã đến Công an phường Bến Nghé trình báo. (Xem chi tiết)