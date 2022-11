Bản tin Hình sự: Mất mạng vì đến quán karaoke tìm bạn gái

TPO - TIN NÓNG ngày 10/11: Đang được tạm hoãn thi hành án, cựu nhân viên ngân hàng tiếp tục lừa đảo; Truy bắt gã chồng hờ dùng dao đâm vợ tử vong; Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam; Mất mạng vì đến quán karaoke tìm bạn gái...

Đặng Bảo Tây (SN 2000) đi tìm bạn gái tại các phòng hát trong quán karaoke, rồi phát sinh mẫu thuẫn với Phạm Văn Khánh (SN 1983) và Nguyễn Đức Hòa (SN 1984). Tuy nhiên, sau đó hai bên được các nhân viên quán can ngăn và giải tán. Ấm ức vì chuyện ở quán karaoke, Tây sau đó rủ bạn cầm theo hung khí là dao tự chế quay lại quán đánh Khánh và Hòa. Bất ngờ bị đối phương quay lại đánh, Khánh và Hòa đã lấy một cây kéo tại quán đánh trả lại. Hậu quả, Tây bị thương nặng, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ việc.

Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) vừa tạm giữ Lại Thị Phương Thảo (SN 1990) để điều tra làm rõ hành vi giả danh nhân viên MBBank, làm giả hồ sơ vay vốn để lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng của người dân. Thảo khai, sau khi nghỉ việc ở ngân hàng, Thảo giả danh nhân viên Ngân hàng MBBank, làm giả hồ vay vốn để lừa chiếm tiền của người có nhu cầu. (Xem chi tiết)

Công an Bình Thuận đang truy bắt Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1995) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Nghĩa và chị V.T.B. (SN 1999) sống với nhau như vợ chồng và đã có 2 con nhỏ. Gần đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên Nghĩa bỏ đi nơi khác sống. Sau đó, Nghĩa về nhà nhưng hai bên lại tiếp tục cãi vã. Đến tối 9/11, khi chị B đi ăn tối về thì bị Nghĩa chạy từ ngoài vào dùng dao đâm nhiều nhát dẫn tới tử vong. (Xem chi tiết)

TAND TPHCM đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu ” xảy ra tại Bệnh viện Mắt TPHCM. Cả 8 bị cáo đều là cựu cán bộ, cựu lãnh đạo bệnh viện này cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. (Xem chi tiết)

VKSND TPHCM vừa ra lệnh tiếp tục tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam). Thời gian tạm giam tính từ ngày 4/11. Theo đó, bà Hằng bị công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/3 để điều tra tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Đầu tháng 10/2022, gia đình bà Hằng đã có đơn đề nghị được đặt tiền bảo đảm để bị can được tại ngoại chữa bệnh. (Xem chi tiết)

Công an Trà Vinh vừa bắt tạm giam Bùi Thành Tha (33 tuổi) về hành vi mua, bán trái phép vũ khí quân dụng. Theo điều tra, Tha và Nguyễn Trọng Tính (35 tuổi) đi lấy súng và 5 viên đạn bán cho Trần Hữu Thắng (51 tuổi) với giá 3,5 triệu đồng, để Thắng bắn chó hàng xóm vì chó thường xuyên cắn gà, vịt của mình. (Xem chi tiết)

Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng trong công ty mua bán nợ về hành vi cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Thủ đoạn các đối tượng là mua tên miền trang web, lập trang facebook để quảng cáo hoạt động, mua lại các khoản nợ "xấu", nợ khó đòi. Công ty có mô hình tổ chức, phân công các đội, tổ hoạt động có quy định "ngầm". (Xem chi tiết)