Giao cấu với bé gái 14 tuổi, hai cha con bị bắt giữ

TPO - Ngày 11/11, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) thông tin đã bắt giữ Nguyễn Thanh Lâm (SN 1971) và Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1999, con ông Lâm) vì có hành vi giao cấu với một bé gái 14 tuổi.

Theo điều tra, vào khoảng tháng 6/2022, bé L.C.V (SN 2008) làm quen với Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1995, ngụ tỉnh Tây Ninh) và được Tuấn mời về nhà chơi.

Do buồn chuyện gia đình, V. xin cha mẹ Tuấn để được ở chung tại một lán trại ở xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Tại đây, lợi dụng lúc vợ đi vắng, Nguyễn Thanh Lâm (SN 1971, cha ruột của Tuấn) đã nhiều lần giao cấu với bé V.

Tiếp đến, giữa tháng 10/2022, Nguyễn Tuấn Đạt (em ruột Tuấn), đi làm công nhân xa về lán trại thăm ba mẹ. Tại đây, Đạt và V. phát sinh tình cảm và cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục.

Sau đó, V. kể lại mọi việc cho người quen và được người quen trình báo đến công an địa phương. Sau khi xác minh, Công an huyện Dầu Tiếng đã bắt giữ Lâm, Đạt. Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.