Bản tin Hình sự: Người phụ nữ hai lần bị cháu ám sát

TPO - TIN NÓNG ngày 30/7: Bị truy đuổi, kẻ cướp nhảy xuống kênh ở TPHCM rồi chết đuối; Vụ án lừa đảo, rửa tiền của nhóm lãnh đạo Công ty Alibaba sẽ xét xử trong 60 ngày; Người phụ nữ bị cháu ám sát khi cho ở nhờ...

Công an TPHCM vừa bắt giữ Nguyễn Minh Phúc (23 tuổi, Bến Tre), để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, Phúc cùng đồng bọn giả vờ bắt taxi của ông N.M.H (50 tuổi), sau đó bất ngờ túm tóc tài xế giật ngược và kề dao vào cổ uy hiếp để cướp 2 điện thoại rồi bỏ chạy. Thấy vậy, ông H đuổi theo, đồng bọn của Phúc nhảy xuống kênh Cầu Lớn lẩn trốn, nhưng bị đuối nước tử vong. (Xem chi tiết)

TAND TPHCM vừa có quyết định đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT Cty Alibaba) và 22 bị cáo chung vụ ra xét xử sơ thẩm. Theo đó, phiên tòa bắt đầu từ ngày 12/8 và kéo dài khoảng 60 ngày. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn khi cùng gia đình ở nhờ nhà bác ruột là bà N.T.H (SN1955), nên Nguyễn Văn Bàn (SN 1992) cho thuốc diệt chuột vào thức ăn để đầu độc bà H. Sau đó, Bàn dùng dây điện và thanh kim loại đấu nối vào ổ điện phía trong nhà tắm mà bà H hay sử dụng nhằm mục đích khiến bà H bị điện giật khi vào tắm. Công an Bắc Giang đã điều tra và vận động Bàn ra đầu thú về hành vi “Giết người”. (Xem chi tiết)

Liên quan đến việc ô tô Hyundai Santafe gây tai nạn liên hoàn trên đường Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) khiến 6 người thương vong, tài xế Hà Thanh Hưng (SN 1977) cho biết anh ta bị động kinh nặng và mỗi lần lên cơn là gần như trí nhớ không còn. Quá trình kiểm tra sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng không phát hiện nồng độ cồn, ma túy trong cơ thể tài xế Hưng. (Xem chi tiết)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá phối hợp cung cấp hồ sơ 7 dự án bất động sản do công ty cổ phần Tập đoàn FLC là chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. (Xem chi tiết)

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 1,020 tỷ đồng trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tâm Anh có trụ sở đóng tại xã Cam Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) vì có hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản (cát mịn làm vật liệu xây dựng). (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Nam Định vừa khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1987, Kỹ thuật viên); Lâm Thị Hà (SN 1989, nhân viên); Vũ Thị Yến (SN 1975, nhân viên, cả 3 đều công tác tại Khoa Xét nghiệm CDC Nam Định) về tội “Tham ô tài sản”. Ba bị can đã bớt xén sinh phẩm, bán cho Công ty CP Công nghệ Việt Á (Cty Việt Á) lấy 1 tỷ đồng chia nhau. (Xem chi tiết)