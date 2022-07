Bản tin Hình sự: Nam thanh niên đâm bạn nhậu tử vong tại chỗ vì mâu thuẫn

TPO - TIN NÓNG ngày 29/7: Truy nã ‘tay chân’ thân tín của trùm đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng; Một phụ nữ tố bị chồng cũ vác búa đuổi đánh, tạt nước sôi; Bắt giam cha dượng bạo hành bé gái 7 tuổi ở Bình Phước; Nam thanh niên đâm bạn nhậu tử vong tại chỗ vì mâu thuẫn...

Công an Quảng Nam đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Quốc (SN 2004, huyện Tiên Phước) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Theo điều tra, do mâu thuẫn khi cùng dự đám cỗ nhà mới, Quốc dùng dao phay (loại dao bầu, dài khoảng 40cm) đâm vào vùng hông, đùi của anh Phạm Đức Sáu (SN 1981) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.(Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại tịnh thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân đã gửi kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên hôm 21/7. Trước đó ông Vân bị tuyên phạt 5 năm tù. (Xem chi tiết)

Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Phát, Chi nhánh Yên Bái, CSĐT vừa khởi tố thêm 6 bị can. Trong đó, có 4 bị can là nhân viên của Công ty Đấu giá hợp danh Trường Phát, hai bị can còn lại cùng trú ở TP Yên Bái. Theo điều tra, các đối tượng đã thông đồng dìm giá, đưa tới cuộc đấu giá không minh bạch, gây thiệt hại quyền lợi cá nhân, tài sản của Nhà nước. (Xem chi tiết)

Liên quan đến đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng “SUMVIP” và “VUACLUB”, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang truy nã Trần Hồng Sâm (SN 1988, Nam Định). Theo điều tra, Sâm được giao phụ trách chuyển tiền từ thẻ nạp vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt. Ước tính số tiền giao dịch lên đến khoảng 1.500 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang xác minh, làm rõ việc chị Huỳnh Thị Cẩm D (39 tuổi) tố bị chồng cũ gây thương tích. Theo trình bày của chị D, sau ly hôn, anh Đ.C.T (37 tuổi, chồng cũ chị D) tỏ ý muốn quay lại để lo cho các con nên chị đồng ý.Tuy nhiên, do anh T vẫn liên tục đánh đập mình nên chị T kiên quyết muốn cắt đứt. Sau đó, anh T đến nơi chị T đang buôn bán ở chợ để chửi bới, hăm dọa rồi tạt nồi nước sôi vào chân chị. Mới đây, anh T còn cầm búa đuổi đánh chị D nhưng may mắn chị chạy thoát được. (Xem chi tiết)

Thấy con gái riêng của vợ - Lầu Y Lầu (SN 1997) là D.Y (SN 2015) thường nghịch đồ dùng cá nhân của mình và lười ăn nên từ đầu tháng 7/2022 đến nay, Trần Thanh Tú (SN 1999) và vợ nhiều lần đánh bé Y gây thương tích. Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã bắt tạm giam Tú để điều tra về hành vi hành hạ con riêng của vợ, đồng thời thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú với Lầu (do đối tượng đang mang thai, nuôi con nhỏ). (Xem chi tiết)