Bản tin Hình sự: Truy sát vợ và con dâu chỉ vì cháu nội quấy khóc

TPO - TIN NÓNG ngày 27/7: Cảnh báo ma túy pha trộn trong thực phẩm chức năng, đồ uống; Truy tìm đối tượng giết người tình của chị gái; Thi thể bị trói, quấn chăn nghi là nam sinh mất tích ở Hải Phòng; Người đàn ông truy sát vợ và con dâu vì cháu nội quấy khóc...

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt ông Phan Ngọc Vịnh (70 tuổi) 8 năm tù về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, do ông Vịnh thấy khó chịu khi thấy cháu nội 5 tuổi quấy khóc, không chịu đi học nên chửi bới các thành viên gia đình. Sau đó, ông Vịnh cầm dép đánh vợ là bà Liên (67 tuổi), con dâu chạy ra khuyên cũng bị ông này cầm gậy inox tấn công, hàng xóm chạy sang can ngăn thì ông Vịnh rượt đánh. Tiếp đó, ông Vịnh lấy con dao dài 44cm ném về phía con dâu, song không trúng, còn bà Liên cũng bị ông này rút dao truy sát. Hậu quả, bà Liên bị tổn hại 33% sức khỏe.

Bộ Công an cho biết, thời gian qua, trên thế giới và Việt Nam xuất hiện 2 dạng ma túy là thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy và ma túy pha trộn, đóng gói dưới dạng đồ uống. Loại thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy được sản xuất, đóng gói ở một số nước cho phép với hàm lượng quy định ghi trên bao bì sản phẩm và có cảnh báo người dùng. Tuy nhiên, các đối tượng lén lút đưa vào Việt Nam phát tán, sử dụng dẫn đến vụ ngộ độc ở Hạ Long (Quảng Ninh). (Xem chi tiết)

Công an Trà Vinh đang truy tìm Nguyễn Tấn Lộc (SN 1992), nghi can sát hại anh H.T.A (SN 1994) – người sống như vợ chồng với chị gái của Lộc. Theo điều tra, do mâu thuẫn vì A thường xuyên đánh đập chị ruột của mình, Lộc dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh A, khiến nạn nhân tử vong sau đó. Gây án xong, Lộc bỏ trốn. Được biết, Lộc có đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1m7-1m8, khi lẩn trốn, đối tượng mặc quần jean màu tối. (Xem chi tiết)

Công an TP HCM đang xác minh, điều tra về việc bà N.T.M.U (SN 1992, nhân viên kế toán của công ty Cổ phần quản lý và khai thác tòa nhà VNPT) bị tố cáo lợi dụng nhiệm vụ được giao để cấu kết, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của công ty. CQĐT đã nhiều lần triệu tập bà U tại nơi cư ngụ nhưng bà này không đến trình diện làm việc theo yêu cầu. Xác minh tại Công an địa phương, cho thấy bà N.T.M.U không còn cư ngụ tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể nam giới bị trói chân tay bằng dây điện, nổi trên sông Vàm Thuật (đoạn qua địa bàn phường Thạnh Lộc) trong giai đoạn phân hủy, theo công an TP HCM, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do ngạt nước. Công an đang phát thông báo tìm thân nhân của nạn nhân để xác minh danh tính, phục vụ công tác điều tra. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc bà T.T.P.Tr (42 tuổi) trở về nhà trọ tại một con hẻm trên đường Ngô Chí Quốc (phường Bình Chiểu) thì phát hiện con gái là chị S.T.C.T (23 tuổi) đã tử vong trên gác lửng. Theo công an TP Thủ Đức (TP HCM) nghi phạm gây ra vụ việc là Trần Hữu Phúc (21 tuổi, An Giang). Tuy nhiên, sau khi sát hại vợ, Phúc đã uống thuốc trừ sâu với mục đích tự tử, rồi mới đến công an đầu thú. Do đó, mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Phúc tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ phát hiện thi thể nam thanh niên tên T.M.C (SN 2006) trong tình trạng đang phân hủy, bị quấn chăn, trói dây tại đồi Cao, thuộc thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên). Gia đình em C cho biết, trước đó có trình báo về việc em này đi cùng người thân về xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên) chơi. Sau đó, em C lái xe máy SH rời khỏi nhà người thân, rồi mất liên lạc với gia đình. (Xem chi tiết)