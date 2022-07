Bản tin Hình sự: Bị đề nghị ly hôn, chồng chém vợ tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 25/7: Một phụ nữ bị nhóm tín dụng đen đánh đập, giam giữ trong ô tô; Truy tìm nghi phạm sát hại vợ trong nhà trọ ở TPHCM; Điều tra vụ thi thể bị trói chân tay nổi trên sông; Chém chết vợ vì đòi ly hôn...

Công an Phú Thọ đã bắt giữ Lê Xuân Trường (59 tuổi) để điều tra về việc ông này dùng dao chém chết vợ là bà P.T.C (SN 1964). Theo điều tra, do ông Trường thường xuyên uống rượu, đánh vợ nên bà C. đòi ly hôn. Thấy vậy, ông Trường nhiều lần muốn hàn gắn tình cảm nhưng bị khước từ. Trong lúc nóng giận, ông này đã ra tay sát hại vợ, rồi uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng bất thành.

TAND TP Hà Nội vừa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số tình tiết trong vụ án Nguyễn Tuấn Anh (SN 1983) chỉ đạo đồng bọn, ép bạn thân của chị H (người nợ tiền Tuấn Anh) dụ chị H ra ngoài, rồi tổ chức bắt giữ, đưa nạn nhân ra bãi đất trống, “giam” trên ô tô và đánh đập suốt một ngày nhằm ép chị H “xoay” 1 tỷ đồng để trả nợ. (Xem chi tiết)

Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang truy tìm Trần Hữu Phúc (21 tuổi, An Giang) để điều tra về vụ án mạng tại căn nhà trọ trên đường Ngô Chí Quốc. Trước đó, bà T.T.P.T (42 tuổi) phát hiện con gái mình là chị S.T.C.T (23 tuổi, vợ Phúc) tử vong trên gác lửng. Bước đầu, nghi phạm được xác định là Phúc. Công an cho biết, Phúc cao 1m76, da ngăm đen, mặc quần lửng sọc trắng đen, có hình xăm ở lưng, cánh tay, cẳng chân (chưa xác định hình gì). (Xem chi tiết)

Công an TP HCM đang điều tra, làm rõ vụ việc người dân phát hiện thi thể nam giới trôi nổi trên sông Vàm Thuật (TPHCM), trong tình trạng chân, tay bị trói và đang phân hủy. (Xem chi tiết)

Công an Đồng Tháp vừa bắt khẩn cấp Lê Trung Nguyên Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Đồng Tháp để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”. Theo điều tra, ông Khôi và các thành viên hội đồng quản trị có hành vi vi phạm trong việc bán cổ phần công ty, chi lương, thưởng không đúng quy định, ảnh hưởng quyền lợi của các cổ đông khác của công ty. (Xem chi tiết)

Nhiều cán bộ trường Đại học ở Bình Dương vừa trình báo công an địa phương vì bất ngờ bị cắt ghép, lan truyền trên mạng xã hội cùng với nội dung tố cáo họ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

Công an huyện Gò Quao (Kiên Giang) đã bắt tạm giam Phạm Hữu Lộc (25 tuổi, Hậu Giang) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo điều tra, Lộc sử dụng ma túy rồi tông xe vào phía sau người ông Danh Kiệt (sống lang thang) đang đi bộ trên đường. Hậu quả, ông Kiệt té ngã và tử vong, Lộc cũng bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)