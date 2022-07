Bản tin Hình sự: Đâm hàng xóm tử vong vì câu thách thức đánh nhau

TPO - TIN NÓNG ngày 26/7: Dắt xe máy vì để chắn lối đi, nam thanh niên bị đâm tử vong; Phát hiện Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất trong tư thế treo cổ; Vướng vòng lao lý vì rủ bạn gái nhí 'cuốc đất nhé'; Người đàn ông đâm chết hàng xóm vì dám thách thức mình đánh nhau...

TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Danh Thị Hà (SN 1971) 12 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong lúc nhậu và bực tức việc hàng xóm là Phạm Văn Lượm Em thách thức đánh nhau, Hà lấy dao bấm chạy ra đâm vào bụng Em. Em cầm xẻng đánh trả trúng vào trán của Hà khiến đối tượng này bỏ chạy. Sau đó Em ngã gục trên đường rồi tử vong sau đó.

Cãi nhau với cha, Lê Văn Dinh (SN 1988, Bình Dương) rút chìa khóa xe máy ném đi. Lúc này, thấy xe máy để trước tiệm sửa xe, chắn lối ra vào nên anh Lê Văn Vũ (34 tuổi, Bến Tre) dắt chiếc xe máy vào bên trong. Thấy vậy, Dinh tỏ thái độ rằng chuyện không liên quan đến anh Vũ nên anh này dắt xe để lại chỗ cũ. Tuy nhiên sau đó, Dinh bất ngờ cầm dao chạy tới đâm anh Vũ khi anh này đang ngồi sửa xe cho khách. Hậu quả, anh Vũ tử vong sau đó còn Dinh bị công an TP Dĩ An (Bình Dương) tạm giữ để điều tra về vụ án mạng. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM đã khởi tố ông Võ Văn Đông – cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM và Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, Phạm Toàn để điều tra về tội buôn lậu. Theo điều tra, các bị can nói trên có liên quan đến vụ buôn lậu do Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ thuộc Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM) và đồng phạm thực hiện mà cơ quan điều tra đã khởi tố. (Xem chi tiết)

Nhận tin báo Lữ Văn Thần (SN 1993) có dấu hiệu vận chuyển trái phép ma túy, trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) ra lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, đối tượng phóng xe bỏ chạy nhưng bị tổ công tác khống chế. Qua khám xét, cảnh sát phát hiện trước bụng, ngang thắt lưng của đối tượng có giấu 1 gói hình chữ nhật được bọc bằng lớp bao ni lông, bên trong có chứa heroin. Thần khai, y nhận vận chuyển thuê số ma túy nêu trên với số tiền công là 20 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân ông Nguyễn Đức L (SN 1981, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy) tử vong trong tư thế treo cổ, tại khu vực bờ sông Đa Độ. Ông L được cho là người điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương, xảy ra vài ngày trước trên địa bàn huyện Kiến Thụy. (Xem chi tiết)

TAND TP Hà Nội đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Hồng Sơn (22 tuổi) về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", tuyên phạt Sơn 3 năm tù giam. Theo điều tra, Sơn quen cháu N.T. H (SN 2007) qua mạng xã hội, sau đó Sơn chở H đến nhà người quen chơi. Do gia chủ đi vắng, Sơn rủ H "cuốc đất nhé". Hiểu ý của bạn trai, H đã cùng Sơn quan hệ tình dục. Sau đó vài ngày, nam thanh niên tiếp tục rủ bạn gái đến nhà của mình để quan hệ tình dục. (Xem chi tiết)

Ông Huỳnh Văn Như, nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Hiệp (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) vừa bị điều tra vì lập và phê duyệt dự toán giá vật tư vượt định mức; lập khống hồ sơ, chi tiền mặt không có hồ sơ, chứng từ hợp pháp để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an TP Hải Phòng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Khắc Cường (SN 1992, trú phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn) về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, khi còn làm cán bộ Công an phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Cường đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt chiếc ô tô Kia của một công dân. (Xem chi tiết)