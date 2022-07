Khởi tố 3 bị can bớt xén sinh phẩm bán cho Cty Việt Á lấy 1 tỷ đồng chia nhau

TPO - Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định cho biết, vừa khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với 3 bị can về tội “Tham ô tài sản”. Ba bị can đã bớt xén sinh phẩm, bán cho Công ty CP Công nghệ Việt Á (Cty Việt Á) lấy 1 tỷ đồng chia nhau.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc, đối với 3 bị can về tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các bị can gồm, Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1987), Kỹ thuật viên; Lâm Thị Hà (SN 1989), nhân viên; Vũ Thị Yến (SN 1975), nhân viên, cả 3 đều công tác tại Khoa Xét nghiệm CDC Nam Định. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Ba bị can bị cáo buộc đã bớt xén sinh phẩm, bán cho Cty Việt Á lấy 1 tỷ đồng chia nhau. Bước đầu các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội. Trước đó, ngày 25/4, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nam Định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc Trung tâm Kiểm sát bệnh tật tỉnh Nam Định và 4 cán bộ của trung tâm này vì liên quan đến vụ kit test Việt Á. Quá trình điều tra, PC03 Nam Định đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can gồm: Ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC và các cán bộ gồm Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch- Tài Chính, Trưởng khoa Dược và Phó khoa Xét nghiệm của CDC Nam Định để điều tra về tội danh “Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Đỗ Đức Lưu và 4 cán bộ của CDC Nam Định bị bắt vì liên quan đến việc mua bán kit test của Cty Việt Á. Theo hồ sơ vụ án, năm 2021, CDC Nam Định đã mua của Cty Việt Á với 4 hợp đồng đều là sinh phẩm y tế (gồm kit xét nghiệm phát hiện COVID-19, tách chiết tay và tách chiết tự động) với tổng giá trị là trên 53,4 tỷ đồng và đều mua theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Liên quan đến vụ án này, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố tổng cộng 8 bị can. Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, mở rộng. Minh Đức