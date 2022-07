Bản tin Hình sự: Diễn biến mới vụ án tịnh thất Bồng Lai

TPO - TIN NÓNG ngày 28/7: Điều tra nghi án bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành; Tạm giữ nghi phạm đốt ATM ngân hàng ở Hải Phòng; Diễn biến mới vụ án tịnh thất Bồng Lai...

Bà Lê Thu Vân, em của ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi - bị cáo trong vụ án tịnh thất Bồng Lai (Long An), vừa ra đầu thú tại TP HCM sau hơn 2 tháng bị khởi tố. Được biết, trong vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tại tịnh thất Bồng Lai, ngoài ông Lê Tùng Vân và 5 bị can, bà Vân cũng bị khởi tố vì có lời lẽ xuyên tạc "Công an huyện Đức Hòa bắt cóc người" trong vụ nhóm người tịnh thất Bồng Lai kéo đến trụ sở Công an huyện Đức Hòa đòi Diễm My (cô gái bỏ nhà đến tịnh thất Bồng Lai tu).

Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt quả tang N.H (báo Tài Nguyên- Môi trường), C.H. (cộng tác viên báo Nông nghiệp Việt Nam), N.V (báo Pháp luật Việt Nam), khi đang nhận trên 100 triệu đồng của một doanh nghiệp. Theo điều tra, các phóng viên, cộng tác viên này đã móc nối với nhau để điều tra và đăng tải nhiều bài về sai phạm đất đai ở Cao Bằng, sau đó gặp gỡ với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để thỏa hiệp và có dấu hiệu tống tiền. (Xem chi tiết)

Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang tạm giữ Hoàng Văn Kiến (SN 1990), Hoàng Văn Hạnh (SN 1992), Trần Văn Hiếu (SN 1996), Hoàng Xuân Ngân (SN 1996), La Văn Vinh (SN 1998) và Chiển (SN 1996), cùng tạm trú tại Tây Hồ (Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, các đối tượng là công nhân lát vỉa hè trên đường Bưởi làm theo ca từ 20h đến 4h sáng hôm sau. Sau khi hết ca làm, nhóm này rủ nhau đi trộm cắp nắp cống để bán đồng nát lấy tiền ăn tiêu. (Xem chi tiết)

Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) đang điều tra vụ việc bé gái 7 tuổi tại xã Tân Hòa nghi bị đánh, với nhiều vết thương trên người. Trong khi đó, đại diện lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Đồng Phú cho biết, qua thăm khám, các bác sỹ xác định trên người cháu bé từ phần đầu xuống chân có nhiều vết thương phần mềm. Hiện cháu đã được nhập viện để tiếp tục điều trị, có thể khoảng 1 tuần, khi sức khỏe cháu ổn định, cháu sẽ được ra viện. (Xem chi tiết)

Công an huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) đã tạm giữ Nguyễn Văn Duẩn (33 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi đốt ATM Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Nam Am. Theo cảnh sát, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, ước tính thiệt hại về tài sản hơn 1 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an Quảng Bình vừa khám phá thành công chuyên án, thu 1.784 viên ma túy tổng hợp, 1 túi nilon ma túy loại heroin, 1 súng ngắn, 1 xe ô tô và nhiều tang vật liên quan khác do Bùi Ngọc Bảo Trung (SN 1982) hay “Trung cối” - đối tượng cộm cán trên địa bàn TP cầm đầu. Được biết, Trung có hoạt động liên quan đến mua bán ma túy nhiều năm, gây mất an ninh trật tự. Mặc dù nhiều lần lực lượng Công an đã lập án đấu tranh nhưng chưa thành bởi đối tượng hoạt động rất tinh vi. (Xem chi tiết)

Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố, bắt giam Hoàng Thị Bình (Hà Tĩnh) về hành vi lừa đảo hàng chục tỷ đồng của hơn 100 người dân. Theo điều tra, trong quá trình Bình làm kế toán trưởng của Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Giang Nam đã xảy ra tình trạng thâm hụt, không có tiền thanh toán cho các đại lý chi phối, nên Bình đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao để lấy tiền nhập vật liệu xây dựng. Sau đó, Bình dùng thủ đoạn giảm giá mạnh các mặt hàng, áp dụng chương trình tặng quà như tivi, tủ lạnh, điều hoà… để thu hút nhiều khách hàng đến ký hợp đồng, đặt cọc tiền. Sau một thời gian Bình “vỡ nợ” nên đã bỏ trốn. (Xem chi tiết)

Vì không thích người lạ đến buôn mình nên Y Quân Niê (17 tuổi) và Rmah Alen (16 tuổi) cầm gậy đánh tới tấp vào đầu anh Trạc Văn P (22 tuổi, trú cùng xã) khi anh này chở một người bạn đến bờ đập nơi nhóm Y Quân đang chơi. Hậu quả, anh P bị đánh gục tại chỗ và tỷ lệ thương tật 48%. Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam Y Quân Niê, Rmah Alen và 2 đối tượng cùng nhóm. (Xem chi tiết)