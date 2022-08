Bản tin Hình sự: Điều tra nghi án bé trai 3,5 tuổi bị hàng xóm nhốt vào tủ cấp đông

TPO - TIN NÓNG ngày 14/8: Cựu Đại tá Phùng Anh Lê bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù; Chồng sát hại vợ rồi rạch tay tự tử; Án mạng từ mâu thuẫn khi chơi cờ tướng; Điều tra vụ bé trai 3,5 tuổi bị hàng xóm bạo hành, cho vào tủ cấp đông...

Cháu bé 3 tuổi, 6 tháng ở huyện Lý Nhân (Hà Nam) mới được nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, hạ thân nhiệt, chấn thương vùng đầu, mặt cổ. Người nhà nạn nhân cho biết bé được phát hiện bị nhốt trong thùng carton, bị đưa vào tủ cấp đông; trạng thái lơ mơ trong hơn 1 tiếng. Công an Hà Nam cho biết đã triệu tập nghi phạm song chưa cung cấp thông tin chi tiết do "sự việc mới xảy ra, đang làm rõ". Được biết, khoảng 15h ngày 13/8, cháu bé qua nhà nghi phạm chơi, tới 17h, ông của cháu không thấy đâu nên kiểm tra camera an ninh thì thấy đứa trẻ chưa ra khỏi đây. Gia đình tới nhà nghi phạm và phát hiện bé trong tủ cấp đông. (Xem chi tiết)

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phùng Anh Lê (cựu đại tá, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ". Theo cáo trạng, bị cáo Phùng Anh Lê bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền 110 triệu đồng để thả người trái pháp luật. (Xem chi tiết)

Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang điều tra, làm rõ vụ ẩu đả xảy ra trên đường Nguyễn Văn Khối (phường 8, quận Gò Vấp). Được biết, khoảng 18h ngày 13/8, một nhóm người trong lúc giật đồ cúng cô hồn ở khu vực trước một quán bar trên đường Nguyễn Văn Khối thì nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Sau đó, hàng chục thanh niên chở nhau trên nhiều xe gắn máy, tay cầm theo hung khí tự chế như mã tấu, cây chỉa… đến khu vực quán bar trên tìm “đối thủ” và la hét, rượt đuổi nhau. (Xem chi tiết)

Hoàng Văn Lượng (34 tuổi) dùng dao đâm vợ là chị N.H.M.T (30 tuổi), khiến nạn nhân bị thương nặng và qua đời sau đó. Thấy vậy, bà H.T.M.Th (65 tuổi, mẹ vợ Lượng) ra can ngăn thì bị con rể tấn công, bị thương ở tay. Sau khi xảy ra sự việc, Lượng treo cổ và dùng dao cắt tay tự tử nhưng bất thành. Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Bực tức vì ông T.V.T (SN 1969) không đánh cờ nhưng lại đứng ngoài tư vấn cho đối thủ của ông Trần Đức Phụng (SN 1950), khiến ông Phụng thua cờ, nên hai bên lớn tiếng cãi nhau. Trong cơn tức giận, ông Phụng cầm dao nhọn đâm ông T, khiến nạn nhân gục xuống sàn nhà và tử vong sau đó. Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Ngô Công Hán (SN 1987) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, Hán đang điều khiển ô tô thì tông thẳng vào cây xăng 111 đường Láng, khiến 8 người bị thương, trong đó có nhân viên cây xăng. (Xem chi tiết)