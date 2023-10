Bản tin Hình sự: Chi tiết nguyên nhân Ngọc Trinh bị bắt giam

TPO - TIN NÓNG ngày 19/10: Tìm thấy thi thể có đặc điểm nhận dạng giống nghi phạm sát hại nhân viên cửa hàng quần áo ở Bắc Ninh; Gã ‘chồng hờ’ đánh đập vợ con tàn bạo; Chi tiết nguyên nhân Ngọc Trinh bị bắt giam...

Công an TP HCM đã bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh, 34 tuổi) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Liên quan vụ án, Trần Xuân Đông (36 tuổi, thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh) bị khởi tố về cùng hành vi, song được tại ngoại. VKSND TP HCM đã phê chuẩn các quyết định. Nhà chức trách cũng thực hiện lệnh khám xét nhà của bị can, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Theo điều tra, mặc dù Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe hạng A2 nhưng đã cùng Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe nhãn hiệu BMW, lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe.... Họ cho quay video, biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986) sát hại chị Ngô Thị P (SN 1996, cùng quê Thái Nguyên) tại một cửa hàng thời trang ở TP Bắc Ninh. Công an TP Bắc Ninh đã phát hiện thi thể một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng giống Hiệp ở xã Kim Lan (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội). Trước đó, sau khi sát hại chị P, Hiệp lái ô tô taxi bỏ trốn, sau đó lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe cùng giấy tờ tùy thân của Hiệp trên cầu Thanh Trì.

Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã tạm giữ Lê Văn Hiển (37 tuổi) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, biết chuyện chính quyền địa phương có chủ trương hỗ trợ các hộ dân bị thiên tai, Hiển đến các hộ dân ở huyện khác, bịa đặt chuyện mình có quen biết với lãnh đạo ở một số bộ, ngành Trung ương, có khả năng xin hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Sau đó, Hiển yêu cầu mỗi hộ dân phải đóng số tiền đăng ký hồ sơ từ 25 nghìn đồng đến hơn 1,5 triệu đồng/1 hồ sơ rồi chiếm đoạt.

Công an huyện Chợ Mới (An Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Văn Nam (28 tuổi) để điều tra hành vi đánh đập người khác. Theo điều tra, do ghen tuông, nghi ngờ vợ là chị Nguyễn Minh H (37 tuổi) ngoại tình nên Nam thường xuyên đánh đập khiến chị H 2 lần nhập viện. Đỉnh điểm, khi Nam kêu chị H đưa tiền mua thuốc không được nên đã dùng tay chân đấm đá túi bụi khiến chị này ngã rách mặt. Sau khi đưa chị H đi khâu vết thương, Nam tiếp tục đánh đập chị H vì nghi chị ngoại tình. Con gái riêng của chị H đang ngủ cũng bị Nam bắt thức dậy rồi dùng móc phơi quần áo đánh đập, tra hỏi.

Công an TP Cần Thơ vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để truy tố ba bị can: Phạm Ngọc Thùy (36 tuổi), Đỗ Thị Yến Phương (30 tuổi) - cả hai là cựu nhân viên Khoa xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ và Trần Tiến Lực (36 tuổi) - nhân viên của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á). 3 bị can bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Rmah Tra (biệt danh Beo Ken, SN 2001, Gia Lai) để điều tra về hành vi "Giết người". Được biết, sau khi tham gia trực tiếp vào vụ giết người tại quán bar ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Rmah Tra đã lẩn trốn. Mới đây, đối tượng bị bắt tại huyện Krông Năng.

Trong lúc đi làm rừng trở về qua khe suối gặp mưa, anh C (ngụ xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) bị nước lớn cuốn mất tích. Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nạn nhân sau hơn nửa tháng mất tích.