Bắt đối tượng lừa tiền làm hồ sơ xin trợ cấp của người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai

TPO - Hiển đã 'nổ' quen biết lãnh đạo trung ương để lừa đảo, xin hỗ trợ cho các hộ dân ở huyện Đắk Song và Đắk R’lấp (Đắk Nông) bị ảnh hưởng thiên tai.

Ngày 19/10, Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã tạm giữ hình sự Lê Văn Hiển (37 tuổi, ngụ xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chính quyền địa phương có chủ trương hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị thiên tai ở xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức). Nắm được thông tin, Hiển đã đến các hộ dân ở huyện khác, bịa đặt chuyện mình có quen biết với lãnh đạo ở một số bộ, ngành Trung ương, có khả năng xin hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Sau đó, Hiển yêu cầu mỗi hộ dân phải đóng số tiền đăng ký hồ sơ từ 25 nghìn đồng đến hơn 1,5 triệu đồng/1 hồ sơ.

Từ tháng 8 đến tháng 10/2023, Hiển đã lừa đảo chiếm đoạt trên 26 triệu đồng của các hộ dân ở huyện Đắk Song và Đắk R’lấp với hơn 40 trường hợp đăng ký hồ sơ.

Công an huyện Tuy Đức đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Văn Hiển theo quy định của pháp luật. Đồng thời, công an huyện này thông báo ai từng là nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện để phối hợp điều tra, làm rõ.