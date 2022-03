Bản tin 8H: Xác minh đơn tố cáo thầy giáo xâm hại tình dục nhiều nam sinh

TPO - Hiệu trưởng trường Nguyễn Thiện Thành cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh đơn tố cáo thầy giáo Ngữ văn của trường có hành vi xâm hại tình dục nam sinh.

Ngày 23/3, trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành (TP Trà Vinh), đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh đơn tố cáo thầy giáo Ngữ văn T.T.T. có hành vi xâm hại tình dục nhiều nam sinh trong nhiều năm qua. Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Phong cho biết, nhà trường nhận được phản ánh từ đầu tháng 3, đã báo cáo lên Phòng, Sở GD&ĐT và cơ quan công an cũng đã vào cuộc. Vì không có bằng chứng, thầy T. vẫn giảng dạy bình thường. Theo ông Phong, thầy T. bác bỏ cáo buộc, đồng thời nộp đơn yêu cầu công an xác minh để lấy lại danh dự. Tuy nhiên, một đồng nghiệp của thầy T. tiết lộ, suốt hơn 10 năm qua, năm nào cũng nhận được phản ảnh từ học sinh về việc bị sàm sỡ, hầu hết đều là học sinh nghèo, từ các huyện lên ở trọ.

Chiều 23/3, UBND tỉnh An Giang ra thông báo hủy giao kết hợp đồng và kết quả đấu giá tài sản tại khu mỏ cát trên sông Tiền (thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), giữa UBND tỉnh An Giang và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ T-S.Home (quận 7, TP HCM). Số tiền đặt cọc hơn 1 tỷ đồng không được trả lại. Trước đó, vào 26/3.2021, Công ty T-S.HOME chiến thắng trong cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng đối với mỏ cát trên sông Tiền có diện tích 60,3ha, với giá hơn 2.811 tỉ đồng. Tuy nhiên, đơn vị trúng thầu sau đó không nộp tiền trúng đấu giá theo đúng hợp đồng. Đến 12/2021, T-S.HOME có công văn về việc ngưng thực hiện thủ tục khai thác mỏ cát.

Khoảng 20h30 ngày 21/3, đang di chuyển bên trong tuyến đường nội bộ sân bay Tân Sơn Nhất theo hướng chốt 15A về chốt 15, ôtô mang biển số 51K-004.07, do tài xế M.N.G.T cầm lái, xảy ra tai nạn. Tại hiện trường, ôtô tông hỏng hoàn toàn 6 ô hàng rào an ninh sân bay, làm gãy các cột và trụ đèn số 32. Ôtô cũng hư hỏng nặng, bể phần đầu, kẹt phía bên trong hàng rào an ninh. Qua làm việc, tài xế xuất trình bằng lái và không có biểu hiện bất thường. Anh T. khai, do lạc tay lái gây ra tai nạn. Đồng thời, tài xế cam kết trả hoàn toàn chi phí an ninh và khắc phục hàng rào bị hư hỏng.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 21/3 đến 18h ngày 22/3, thành phố ghi nhận 13.005 ca mắc COVID-19 và 4 ca tử vong. Bệnh nhân mắc mới tại 401 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.181); Đông Anh (1.036); Long Biên (729); Hoàng Mai (631); Mê Linh (625)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 1.218.279 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 1.309 người.

Ngày 23/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 127.883 ca nhiễm mới với 5 ca nhập cảnh và 127.878 trường hợp trong nước (giảm 2.853 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 89.186 ca cộng đồng. Cùng ngày Sở Y tế Tuyên Quang đăng ký bổ sung 12.954 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 8.479.751 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 192.465 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 4.661.270 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 61 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.075 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 23/3, tại phiên họp thường kỳ tháng 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Định - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An. Trước đó, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính, Kế toán CDC Nghệ An – cũng nhận hình thức kỷ luật tương tự. Ông Định và bà Thắm bị Bộ Công an bắt liên quan đến vi phạm các quy định của pháp luật khi tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư phòng, chống dịch COVID-19 khi mua kit test từ Công ty Việt Á. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 23/3, nguồn tin từ Công an quận Phú Nhuận, TPHCM cho hay đang xác minh clip mẹ đánh con dã man xảy ra trên địa bàn. Trước đó, mạng xã hội vừa xuất hiện 3 clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đánh con gái ruột dã man ngay tại nhà riêng. Theo tìm hiểu, vụ việc này xảy ra tại một căn nhà ở phường 5, quận Phú Nhuận. Người phụ nữ và bé gái trong các đoạn clip được xác định là mẹ con. Trong đó, bé gái là nạn nhân bị bạo hành đang học lớp 6. (XEM CHI TIẾT)