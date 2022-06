Bản tin 8H: Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77

TPO - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đồng thuận bầu Việt Nam trở thành một trong những Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 đại diện cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Ngày 7/6, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu các chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 77. Đại sứ Csaba Korosi người Hungary đã trở thành tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77, nhiệm kỳ 2022-2023, thay thế ông Abdulla Shahid, người Maldives, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76. Cuộc họp cũng đã đồng thuận bầu Việt Nam trở thành một trong những Phó Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 77 đại diện cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí này trong một năm kể từ ngày 13/9.

Sáng 8/6, đại diện lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn huyện xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong. Theo nguồn tin của Báo Giao thông, khoảng 2h sáng 8/6 tại Quốc lộ 10 qua địa bàn xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, xe container đang di chuyển thì xe con chạy với tốc độ rất cao lao thẳng vào gầm xe. Hậu quả, chiếc xe con vỡ nát, biến dạng. Vụ tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ, 2 người được đưa đi cấp cứu. Các nạn nhân đều là người trên ở trên xe con.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 8-9/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm). Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12/6. Khu vực Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, từ ngày 8/6 mưa lớn xuất hiện và tiếp diễn đến ngày 11/6. Nhiệt độ những ngày tới giảm hạ xuống ngưỡng 27-32 độ C, giảm 4-6 độ C so với những ngày trước đó.

Ngày 7/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 960 ca nhiễm mới (tăng 158 ca so với ngày trước đó) tại 41 tỉnh, thành phố, có 822 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.727.005 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.309 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.523.290 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.081 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Tại Quyết định số 684/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Chu Ngọc Anh, do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng. Trước đó, 100% đại biểu HĐND thành phố có mặt đã biểu quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 7/6, nhiều nhà báo, phóng viên tại tỉnh Bạc Liêu bất ngờ khi phát hiện quy định “lạ” kể trên trong bản quy chế vừa được thông qua của Hiệp hội tôm tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, Điều 6 quy chế quy định: cán bộ hiệp hội phải yêu cầu các cơ quan báo chí (nhà báo) gửi bài để hiệp hội đọc và duyệt nội dung trước khi đăng tin liên quan đến hiệp hội, nếu không sẽ ra văn bản không công nhận bài báo đó. Với quy định này, ngay tại Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng của Hiệp hội diễn ra vào ngày 6/6 vừa qua, một số nhà báo, phóng viên phải ra về vì không thể đưa tin. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 7/6, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Trương Việt Đông cho biết, Công ty CP Tasco (công ty mẹ của Công ty TNHH Thu phí tự động VETC) vừa trúng thầu và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu phí trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác. Ngoài vận hành toàn bộ hoạt động thu phí, Tasco còn có trách nhiệm đầu tư và vận hành hệ thống thu phí tự động trên cả 4 tuyến cao tốc VEC đang khai thác trong thời gian 5 năm. Tổng giá trị hợp đồng hơn 694 tỷ đồng. Tiến độ lắp đặt và vận hành thu phí tự động trên tất cả các tuyến cao tốc do VEC quản lý phải hoàn thành muộn nhất ngày 31/7. (XEM CHI TIẾT)