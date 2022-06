Bản tin 8H: Bà Ngô Thị Huệ - phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh từ trần

TPO - Bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh từ trần vào lúc 20h ngày 5/6/2022, hưởng thọ 104 tuổi.

Thông tin từ Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM cho biết, bà Ngô Thị Huệ - phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh – đã từ trần tại TP HCM lúc 20h ngày 5/6, hưởng thọ 104 tuổi. Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM). Lễ viếng lúc 9 giờ ngày 7/6. Lễ truy điệu lúc 8 giờ ngày 9/6. Lễ an táng diễn ra tại Nghĩa trang Thành phố (TP Thủ Đức, TP HCM). Bà Ngô Thị Huệ (tên thật là Nguyễn Thị Ngỡi, SN 1918), quê quán xã Mỹ Quới, huyện Phước Long, tỉnh Rạch Giá (nay là xã Mỹ Quới, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng). Bà nguyên là Đại biểu Quốc hội Khóa I, II, III, IV; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, nguyên Vụ trưởng Vụ quản lý cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 7-8/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm). Trung tâm khí tượng cảnh báo, đợt mưa diện rộng này khả năng kéo dài đến ngày 11-12/6, mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Cũng trong hôm nay, từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 8/6, nắng nóng ở Trung Bộ khả năng dịu dần. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nguy cơ mưa dông vào chiều tối, ngày nắng nóng.

Tối 6/6, ông Văn Ngọc Hường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ cháy xe khách. Trước đó, vào lúc 17h50 ngày 6/6, tại Quốc lộ 27C (đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), xe khách 44 chỗ mang biển kiểm soát 49B-010.72 bị bốc cháy. Xe do lái xe tên Tài, sinh năm 1973, trú phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng điều khiển lưu thông theo hướng Đà Lạt - Nha Trang, trên xe chở 44 khách. Rất may, tất cả hành khách trên đã kịp rời xe. Theo báo cáo ban đầu của Công an huyện Khánh Vĩnh, nguyên nhân là do nổ lốp bánh xe phía sau bên lái xe.

Khoảng 14h ngày 6/6, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại bãi giữ xe vi phạm, tang vật của CSGT TP.HCM rộng hơn 1.000 m2 nằm trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức (TP.HCM). Ngọn lửa bùng lên dữ dội, người trong bãi xe chạy ra ngoài hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Lửa bén vào nhiều xe tạo thành cột khói cao hàng chục mét. Hơn 20 xe chữa cháy cùng khoảng 130 chiến sĩ đến ứng cứu. Đến khoảng 15h, hỏa hoạn cơ bản được khống chế. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy, thống kê thiệt hại. Theo thống kê ban đầu, khoảng 300 xe máy, 4 ôtô bị thiêu rụi. Không có thiệt hại về người.

Ngày 6/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 806 ca nhiễm mới, với 4 ca nhập cảnh và 802 ca ghi nhận trong nước (tăng 117 ca so với ngày trước đó) tại 45 tỉnh, thành phố (có 616 ca trong cộng đồng). Như vậy so với hôm qua, hôm nay có thêm 9 địa phương xuất hiện F0. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.726.045 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.026 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.513.981 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.081 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 6/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã quyết định thi hành Khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, và ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo Bộ Chính trị, ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 6/6, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc. Theo quyết định, ông Tạc bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc do đã có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật về Đảng. Quyết định buộc thôi việc có hiệu lực kể từ ngày ký. Trước đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Công Tạc. (XEM CHI TIẾT)