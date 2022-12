Bản tin 8H: Quyết định của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về công tác tổ chức, nhân sự

TPO - Bộ Nội vụ vừa triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia; đồng thời trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về công tác cán bộ.

Ngày 30/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia; trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về công tác cán bộ. Tại hội nghị Bộ Nội vụ đã công bố: Quyết định số 27/2022/QĐ-TTG ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia; Quyết định số 1279/QĐ-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ về việc giao Quyền Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đối với ông Nguyễn Bá Chiến; Quyết định số 1278/QĐ-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Sửu giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện hành chính Quốc gia.

Chiều 30/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Đình Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai. Trước đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Trần Đình Thành đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo thông tin từ Tổng cục Phòng, Chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), ở Việt Nam, thiên tai xảy ra bất thường, cực đoan, trái quy luật từ những tháng đầu năm 2022 và trên các vùng miền cả nước với 21/22 loại hình thiên tai trong đó điển hình có 1057 trận thiên tai. Mưa lớn kéo dài ở Miền Bắc đã gây sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, ngập lụt đô thị, khu công nghiệp. Tại khu vực miền Trung, liên tiếp 3 cơn bão đổ bộ và mưa lũ sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tính đến cuối tháng 12/2022, thiên tai đã làm 175 người chết, mất tích; thiệt hại về kinh tế ước khoảng 19.453 tỷ đồng. Gấp 1,6 lần thiệt hại về người và 3,4 lần thiệt hại về kinh tế so với cùng kỳ năm 2021.

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương thông tin một thiếu úy thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Thuận An bị thương khi truy đuổi người vi phạm. Trước đó, vào khuya 29/12, trong quá trình truy đuổi nam thanh niên điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm, xe chuyên dụng của CSGT và xe của đối tượng vi phạm xảy ra va chạm, bị ngã ra đường. Nam thanh niên chỉ bị thương nhẹ, còn thiếu úy công an bị thương khá nặng. Nam thanh niên ngay sau đó đã bị các lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Chiều 30/12, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng chủ trì lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC). Theo đó, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc phụ trách HCDC được bổ nhiệm làm Giám đốc đơn vị này sau hơn 1 năm đơn vị khuyết chức Giám đốc. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc HCDC với Nguyễn Hồng Tâm có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/1/2023. Trước đó, UBND TP đã có quyết định biệt phái ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc HCDC đến nhận nhiệm vụ Phó Thường trực Trung tâm điều phối xét nghiệm SARS-CoV-2 đặt tại Văn phòng UBND TP kể từ ngày 9/7/2021. Từ đó đến nay, ông Nguyễn Hồng Tâm được giao nhiệm vụ phụ trách và thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc HCDC.

Liên quan vụ cô gái đi cà phê bị trẻ nhỏ đổ nước hỏng máy tính, ngày 30/12, mạng xã hội lan truyền thông tin gia đình bé trai đâm đơn kiện cô gái. Theo đó, nhiều bài đăng cho biết sau khi hai bên thỏa thuận mức bồi thường và giải quyết xong xuôi vụ việc, bất ngờ cô gái bị hỏng laptop được Công an phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mời lên làm việc. Nội dung làm việc được cho là bố mẹ bé trai đã kiện cô gái vì đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Đơn kiện khiến cô gái có nguy cơ không được tốt nghiệp tại trường đại học. Tuy nhiên, đại diện Công an phường Cầu Diễn phủ nhận thông tin trên và khẳng định vụ việc đang bị cộng đồng mạng làm phức tạp hơn.

Ngày 30/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 131 bệnh nhân COVID-19 (giảm 103 ca so với ngày trước đó). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.144 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 69 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.611.183 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 35 ca. Ngày 29/12 ghi nhận 02 ca tử vong tại: Tây Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 29/12 có 12.396 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.456.994 liều.