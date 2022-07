Bản tin 8H: Phó giám đốc sở yêu cầu phải có nhuận bút mới cung cấp thông tin cho phóng viên

TPO - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long Văn Hữu Huệ đòi phóng viên của một tờ báo Trung ương phải có tiền nhuận bút cho người soạn thảo câu trả lời.

Ngày 30/6, trao đổi với VietNamNet, phóng viên một tờ báo Trung ương thường trú tại tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Văn Hữu Huệ, Phó Giám đốc Sở NN&PT Nông thôn tỉnh này, "đòi" chia tiền nhuận bút cho nhân viên cấp dưới của ông. Theo phóng viên này, anh liên hệ Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long để thực hiện bài viết tuyên truyền về xây dựng thương hiệu cho hợp tác xã trong tỉnh. Khi trao đổi qua điện thoại, ông Huệ yêu cầu phải có nhuận bút cho người soạn thảo câu trả lời. Chiều cùng ngày, trả lời phỏng vấn của Dân trí, ông Huệ cho biết, muốn thay đổi cơ chế vì cấp dưới của ông phải soạn thảo, chuẩn bị thông tin rất vất vả, đôi khi mất rất nhiều thời gian mới có đủ thông tin cung cấp cho báo chí. Ông Trương Thành Dãnh - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã nắm được sự việc và rất tiếc về việc làm trên của ông Huệ, đồng thời hứa sẽ chấn chỉnh.

Khoảng 17h ngày 30/6, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhận được tin báo từ Công an phường Phú Diễn về việc có một người đàn ông làm loạn trên nóc tòa nhà R2 cao 40 tầng thuộc chung cư Goldmark City. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng nhận thấy ông này có dấu hiệu tinh thần không ổn định, có thể đã sử dụng rượu bia, miệng liên tục la hét và đứng, nằm lên lan can, có ý định tự tử. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ chiến sĩ sau đó đã tiếp cận, khống chế nạn nhân, đưa xuống đất an toàn. Được biết nạn nhân là ông H.Q.A (SN 1973, ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 1 đã mạnh lên cấp 10, giật cấp 12. Ngày và đêm nay (1/7), bão đi chủ yếu theo hướng tây bắc với vận tốc 15 km/h và khả năng mạnh thêm. Sáng 2/7, tâm bão nằm trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 400 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 13. Hôm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Từ đêm mai (2/7) đến 7/7, Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Mới đây, trong quá trình rà soát các trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) phát hiện 62 viên chức, nhân viên chưa có quyết định tuyển dụng trong hồ sơ, hoặc quyết định chưa bảo đảm theo quy định của pháp luật về tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức. Phần lớn tập trung ở các trường học và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Minh Hóa. Đặc biệt, có những viên chức đang giữ chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Hiện UBND huyện Minh Hóa đã yêu cầu các viên chức, nhân viên nói trên bổ sung hồ sơ theo quy định để tổng hợp, xây dựng kế hoạch khắc phục, xử lý; những trường hợp không bổ sung được hồ sơ thì sẽ xem như không có quyết định tuyển dụng.

Ngày 30/6, Công an TP Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ một nam sinh P.T.Đ (21 tuổi, quê Bình Phước) nghi uống thuốc tự tử. Khoảng 9h sáng cùng ngày, người thân phát hiện anh Đ. tử vong trên giường ngủ, miệng sùi bọt mép tại phòng trọ ở khu vực chợ Nhân Văn, thuộc Đại học Quốc gia TP HCM, phường Đông Hòa, TP Dĩ An. Trên bàn, anh Đ. để lại thư tuyệt mệnh, với nội dung: “Xin lỗi ba mẹ vì con đã bỏ thi, bỏ báo cáo thực tập, còn nợ 4 môn, bị dằn vặt trong thời gian qua và đã nhiều lần tìm cách tự kết thúc”.

Ngày 30/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 839 ca COVID-19 mắc mới. Như vậy so với 24 giờ qua số F0 tăng thêm 62 trường hợp. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.746.470 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.959 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.681.318 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 24 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.087 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 30/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó C03 - Bộ Công an khẳng định, thông tin đồn đoán về ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tự tử là hoàn toàn sai sự thật. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, hai bị can trên đang được giam giữ theo các chế độ đúng quy định pháp luật. Tâm lý của các bị can ổn định, không có chuyện tự tử. (XEM CHI TIẾT)