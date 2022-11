Bản tin 8H: Nhân sự mới tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

TPO - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa trao quyết định bổ nhiệm hai cán bộ lãnh đạo cấp vụ đối với Vụ Bình đẳng giới và Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Ngày 31/10, tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao quyết định bổ nhiệm hai cán bộ lãnh đạo cấp vụ đối với Vụ Bình đẳng giới và Vụ Kế hoạch - Tài chính. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao quyết định bổ nhiệm hai đồng chí: Lê Khánh Lương - quyền Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới giữ chức Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, kể từ ngày 1/11/2022 với thời hạn bổ nhiệm 5 năm; Nguyễn Hoàng Vĩnh Thanh - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Thống kê (Vụ Kế hoạch - Tài chính) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, kể từ ngày 1/11/2022 với thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Tối 31/10, lãnh đạo Công an huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) cho biết đã xem clip hai người mặc sắc phục dùng dùi cui đánh nam thanh niên và xác định clip này được ghi lại trên địa bàn huyện. Hiện, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ việc để xử lý. Trước đó, chiều 31/10, một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai người mặc sắc phục CSGT đuổi theo một nam thanh niên chạy xe máy. Khi áp sát được nam thanh niên, một trong hai người mặc sắc phục CSGT dùng dùi cui đánh tới tấp người này, đạp xe máy xuống ruộng. Nam thanh niên dùng tay tự vệ, không phản kháng, tay lái loạng choạng nên lao xuống ruộng. Sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại đường tỉnh 833 ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh thành phố Hà Nội, trong 2 tuần gần đây, số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn thành phố tăng nhanh. Trong tuần tính đến ngày 23/10, Hà Nội ghi nhận 1.420 ca SXH. Trong tuần tính đến ngày 30/10, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết là 1.205 người, trong đó có 3 ca tử vong. Cũng trong tuần vừa qua, Hà Nội ghi nhận thêm 62 ổ dịch mới tại: Thanh Oai (10), Hà Đông (10), Đống Đa (8), Bắc Từ Liêm (4), Hoàng Mai (4), Nam Từ Liêm (3), Thanh Xuân (3), Tây Hồ (3), Long Biên (3), Hoài Đức (2), Ba Đình (2)… Cộng dồn trong năm 2022, Hà Nội đã ghi nhận 800 ổ dịch tại 30/30 quận, huyện. Hiện còn 139 ổ dịch đang hoạt động tại 24 quận, huyện.

Vào 4 giờ sáng nay (1/11), tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13. Dự báo trong ngày hôm nay, bão số 7 tiếp tục mạnh thêm và đạt cường độ lớn nhất, khoảng cấp 11-12, giật cấp 14. Sau đó, do tương tác với không khí lạnh bão suy yếu rất nhanh thành áp thấp nhiệt đới, rồi tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 31/10, Việt Nam ghi nhận 410 ca COVID-19, tăng gần 100 trường hợp so với 24 giờ trước. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 216 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.603.212 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 59 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.163 ca. Trong ngày 30/10 có 11.952 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 261.881.170 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 31/10, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định cách chức đối với nữ thiếu tá công an Tr.T.L., đang công tác tại Công an huyện Đak Đoa, liên quan vụ vi phạm giao thông với biểu hiện say xỉn. Trước đó, khoảng 18h ngày 28/10, ô tô biển số 81A-055.20 do nữ thiếu tá Tr.T.L. cầm lái va chạm với xe máy biển số 81P1-218.21 do Trần Quốc Th. (trú phường Trà Bá, TP. Pleiku) điều khiển, lưu thông cùng chiều tại ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Viết Xuân. Sau đó, xe chị L. tiếp tục lùi vào ô tô 81A-097.21 của chị Phan Ngọc Th. (SN 1982, TP.Pleiku). Chị L. có dấu hiệu say xỉn, ói mửa cả ra người. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 31/10, UBND phường Yên Thế (TP.Pleiku, Gia Lai) cho biết đã có báo cáo về việc nữ sinh tử vong ở Trường THCS Nguyễn Văn Cừ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h22 cùng ngày, em Đ.T.M.L. (học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, trú thôn 3, xã Biển Hồ, TP.Pleiku) đã rơi từ tầng 3 (khu nhà 3 tầng mới xây) xuống. Ngay sau đó, giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Cừ đưa em đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến 18h30, em Đ.T.M.L. tử vong. UBND phường Yên Thế đã chỉ đạo công an phường phối hợp với Trường THCS Nguyễn Văn Cừ điều tra làm rõ nguyên nhân. (XEM CHI TIẾT)