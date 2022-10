Bản tin 8H: Ô tô đỗ trên bờ, nữ chủ nhân tử vong dưới biển

Sau khi phát hiện thi thể nữ ở bãi biển, cơ quan công an mở rộng hiện trường và tìm thấy xe ô tô của nạn nhân đậu trên trục đường Hùng Vương (TP Tuy Hòa, Phú Yên).

Ngày 30/10, Thượng tá Trần Khắc Quang - Trưởng Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết đã xác định được tung tích thi thể nữ trôi dạt vào bãi biển địa phương vào trưa 29/10. Nạn nhân là N.T.H. (37 tuổi, quê ở Thừa Thiên - Huế; trú ở phố Nguyễn Huệ, phường 7, TP Tuy Hòa). Nguyên nhân tử vong do ngạt nước. Mở rộng hiện trường, cơ quan Công an phát hiện một xe ô tô màu đỏ 5 chỗ ngồi đậu bên đường Hùng Vương nối dài nhưng không có người trông giữ. Cơ quan Công an tìm thấy điện thoại, giấy chứng minh nhân dân, bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô mang tên N.T.H. Chưa rõ nguyên nhân chị H. đến bãi biển trên.

Tối 30/10, Thượng tá Bồ Văn Cúc, Trưởng Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết, đang cho lực lượng xác minh, làm rõ video chia sẻ trên mạng xã hội về người đàn ông cản đường xe cứu thương. Người đăng tải video là N.C.C., tài xế xe cứu thương dịch vụ ở Bình Dương. Khoảng 12h trưa 30/10, N.C.C. nhận được cuộc gọi có trường hợp bệnh nặng ở xã An Linh, huyện Phú Giáo, cần đi cấp cứu nên đã lấy xe đi đón và bật còi hú. Tuy nhiên, đến cầu Lễ Trang thuộc xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo thì gặp người đàn ông đi trước cản đường, yêu cầu tắt còi. Theo N.C.C., người đàn ông này có vẻ không tỉnh táo, có thể đã sử dụng rượu bia nên mới có hành động cản trở.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải gia hạn tiến độ dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn Cam Lộ-La Sơn, trong đó tuyến chính sẽ được hoàn thành trong tháng 11/2022. Theo ông Lê Văn Sáu, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, dự án thành phần Cam Lộ-La Sơn được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1291 ngày 19/6/2018, chia làm 11 gói thầu xây lắp đã được bộ gia hạn tiến độ đến ngày 31/10/2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và 6 vào tháng 10/2022 gây mưa lớn, kéo dài ngập lụt nhiều nơi làm ảnh hưởng đến công tác thi công dự án, một số hạng mục chưa hoàn thành.

Ngày 30/10, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi dài bị điện giật bất tỉnh được người dân bàn giao. Khoảng 15h ngày 29/10, sau tiếng nổ, ông Nguyễn Thanh Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) phát hiện một con khỉ bị điện giật bất tỉnh nằm trên trụ điện. Ông Tuấn cùng một số người dùng cây đưa con khỉ xuống đất. Khi con khỉ tỉnh lại, ông Tuấn nhờ công an địa phương trình báo lực lượng kiểm lâm, đưa về Trạm cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi. Một cán bộ Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đây là cá thể khỉ đực đuôi dài, nặng khoảng 10 kg, có tên khoa học là Macaca fascicularis, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Hiện sức khỏe của con khỉ đã ổn định.

Vào 4 giờ sáng nay (31/10), tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong những ngày tới, do tương tác với không khí lạnh trên Biển Đông và hai khối khí áp cao cận nhiệt đới nên bão số 7 còn diễn biến phức tạp. Kịch bản có khả năng cao nhất hiện nay là bão sẽ tiếp tục mạnh lên, có thể đạt cường độ cấp 11, giật cấp 13 trong hôm nay và ngày mai. Sau đó, do tương tác với không khí lạnh, bão suy dần thành một áp thấp nhiệt đới khi đến đảo Hải Nam (Trung Quốc). (XEM CHI TIẾT)

Ngày 30/10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 304 ca mắc COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.502.474 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 160 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.602.996 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 56 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.163 ca. Trong ngày 29/10 có 27.798 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 261.857.213 liều. (XEM CHI TIẾT)