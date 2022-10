Bản tin 8H: Lặn sông Sài Gòn tìm nam thanh niên trong đêm

TPO - Lực lượng chức năng lặn dưới sông Sài Gòn tìm kiếm tung tích nam thanh niên trong đêm nhưng không có kết quả.

Khoảng 21h ngày 29/10, một số người đi đường thấy nam thanh niên khoảng 20 tuổi leo qua lan can cầu Thủ Thiêm 1, phường 22 (quận Bình Thạnh), nhảy xuống sông Sài Gòn. Mọi người hô hoán kêu cứu nhưng nam thanh niên đã bị nước cuốn trôi, mất tích. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM sau đó đến hiện trường, lặn dưới sông Sài Gòn tìm kiếm. Tuy nhiên, đến hơn 23h, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích nam thanh niên.

Chiều 29/10, UBND TP HCM tổ chức Lễ ra mắt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng cho biết hệ thống ra đời trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công trực tuyến và các phần mềm một cửa điện tử rời rạc trên toàn địa bàn thành phố. Từ bây giờ, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sẽ được xác minh và cấp một tài khoản duy nhất để thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với tất cả các dịch vụ hành chính công các cấp trên một cổng duy nhất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 30/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới bão số 7 có xu hướng mạnh dần lên. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Ngày 29/10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 263 ca COVID-19, giảm 378 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.502.169 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 290 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.602.836 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 58 ca. Ngày 28/10 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Tây Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.163 ca. Trong ngày 28/10 có 120.488 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 261.814.494 liều. (XEM CHI TIẾT)

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 29/10, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết tính đến thời điểm hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng của Tập đoàn Vingroup không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh, tập đoàn vẫn hoạt động ổn định. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, trong 10 tháng đầu năm, lực lượng công an đã khởi tố điều tra 527 vụ án phạm tội trên không gian mạng, tăng 144% so cùng kỳ năm ngoái. Riêng hành vi đăng tải sai sự thật trên các trang thông tin điện tử, cơ quan công an đã khởi tố 63 vụ với 68 bị can, xử phạt hành chính 455 đối tượng… (XEM CHI TIẾT)

Công ty IPP Air Cargo vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT và Cục Hàng không với nội dung xin dừng cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không. Theo đó, lý do được Tổng giám đốc IPP Air Cargo Lê Hồng Thuỷ Tiên đưa ra là do xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang; kinh tế toàn cầu suy thoái ngày càng hiện hữu, kéo theo hàng loạt hệ lụy về lạm phát, lãi suất tăng, biến động về giá nhiên liệu. Đại diện IPP Air Cargo cho rằng tình hình biến động và bất ổn của thị trường hàng hóa toàn cầu hiện nay cũng như dự báo khó khăn của ngành vận chuyển hàng hóa trong vài năm tới do biến động giá nhiên liệu, nguy cơ suy thoái kinh tế diện rộng. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 17h30 ngày 29/10, khi đang lưu thông trên Đại lộ Thăng Long qua địa phận xã Ngọc Liệp (Quốc Oai, Hà Nội), hướng Hòa Lạc đi Hà Nội, người dân phát hiện một ô tô con đang bốc cháy ven đường. Tài xế đã thoát ra ngoài an toàn. Theo cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra tại km23 Đại lộ Thăng Long. Tài xế là anh Nguyễn Mạnh C. (SN 1981, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. (XEM CHI TIẾT)