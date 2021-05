Bản tin 8H: Ngân hàng MB xử lý nhân viên lộ thông tin tài khoản Hoài Linh

TPO - Ngân hàng MB đã đình chỉ công việc cá nhân lộ thông tin tài khoản Hoài Linh, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý.

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) cho biết, đã kiểm tra và xác minh sự việc trên, phát hiện một cá nhân làm việc tại ngân hàng để lộ lọt thông tin của khách hàng. MB khẳng định, đã đình chỉ công việc cá nhân vi phạm và sẽ tổ chức thi hành kỷ luật với hình thức cao nhất cá nhân vi phạm, đồng thời ngân hàng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý. Theo MB, việc lộ thông tin không do hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng bị sự cố hay bị hacker tấn công. Trước đó ngày 24/5, trên một diễn đàn xuất hiện ảnh chụp màn hình sao kê tài khoản ngân hàng có số tài khoản thuộc MB mang tên Võ Nguyễn Hoài Linh. Đây cũng là số tài khoản nghệ sĩ Hoài Linh công bố trên trang cá nhân, chuyên dùng nhận tiền từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung.

Chiều 27/5, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Q. (SN 1977, ở tổ dân phố 6, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Bắc Giang). Ngày 26/5, qua truy vết của lực lượng chức năng, bà Q. thuộc diện F1 do tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 ở xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang nên yêu cầu khai báo y tế. Nhưng bà này khai báo không trung thực, cố tình chống đối không thực hiện quyết định cách ly tập trung. Bà Q. cố thủ tại tầng 3 nhà riêng, có hành vi manh động buộc lực lượng chức năng phải sử dụng xe cẩu để ngăn chặn và đưa bà đi cách ly.

Chiều 27/5, trang fanpage Bắc Giang 24h đăng tải câu chuyện một người dân ở Bắc Giang đi bán vải và bị "ép giá" xuống mức 2.000 đồng/kg. Chiều cùng ngày, ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang, cho biết đang chỉ đạo xác minh nội dung bài viết, đồng thời khẳng định không có chuyện giá vải ở Bắc Giang bị rớt giá sâu như trên. Theo ông Tùng, Bắc Giang vẫn đang bán vải sớm với giá 20.000-25.000 đồng/kg, đến nay đã xuất được 7.000 tấn. Ông Tùng nói thêm, các địa phương đã chuẩn bị sẵn lò sấy vải trong trường hợp vải ế tiêu thụ chậm, nhưng hiện chưa cần thiết vì vải tươi vẫn tiêu thụ đều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/5, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Từ ngày 29/5, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến đầu tháng 6/2021. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

Sáng 28/5, Bộ Y tế cho biết có 40 ca mắc mới COVID-19 (BN6317-6356) ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (30 ca), Lạng Sơn (8), Thái Bình (1), Long An (1). Việt Nam có tổng cộng 4.864 ca ghi nhận trong nước và 1.492 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 3.294 ca. Số ca tử vong: 46 ca. Số ca điều trị khỏi: 2.853 ca. Có thêm 4.129 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 27/5. Tính đến 16h ngày 27/5, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/thành phố với 1.038.741 liều. (XEM CHI TIẾT)

Cục Hàng không (Bộ GTVT) vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan về quyết định tạm dừng nhập cảnh hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM). Thời gian áp dụng lệnh tạm dừng nhập cảnh từ ngày 27/5 tới hết ngày 4/6/2021. Hiện các chuyến bay chở khách thương mại thường lệ đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất đã dừng từ tháng 3-4/2020, do dịch COVID-19 bùng phát. Từ đó tới nay, sân bay này chỉ phục vụ một số chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam về nước, đưa chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

Hơn 21h tối 27/5, cơ quan chức năng quận Phú Nhuận, TPHCM đang tiến hành phong tỏa các lối ra vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn để phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, chiều 27/5, thông tin từ ngành y tế TPHCM cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là chị L.T.N.H. (30 tuổi, ngụ tại phường Hòa Thanh, quận Tân Phú, TPHCM). Sáng cùng ngày, bệnh nhân đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thăm khám với các biểu hiện sốt, ho, đau rát họng ngày thứ hai. Thời điểm thăm khám, người này đang mang thai 10 tuần tuổi. (XEM CHI TIẾT)