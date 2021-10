Bản tin 8H: Loạt cán bộ ở Đồng Nai bị cho thôi chức

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã cho thôi chức vụ, điều chuyển công tác đối với 4 cán bộ phường và phòng y tế vì lơ là công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 4/10, Ban Thường vụ Thành ủy TP Biên Hòa (Đồng Nai) quyết định cho thôi chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa đối với ông Nguyễn Minh Tiến; thôi chức Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa đối với ông Trần Quang Minh. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Minh Phượng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Tân Vạn cũng được điều động về công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Biên Hòa. Ông Trần Hữu Hậu, Thành ủy viên, Trưởng phòng Y tế TP Biên Hòa được điều về công tác tại UBND TP Biên Hòa. Nguyên nhân các cán bộ trên bị thôi chức và điều động đến nơi công tác mới do chống dịch chưa tốt.

Ngày 4/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ẩu đả giữa nhóm mặc áo dân phòng, dân quân và hai người dân. Được biết, sự việc xảy ra trên đường Yên Thế (gần chợ K860, khu vực phường Long Bình, TP Biên Hòa) vào trưa cùng ngày. Công an TP Biên Hòa bước đầu xác minh, một người vượt chốt phong tỏa bị lực lượng chức năng giữ lại. Thấy vậy, người anh lấy đá ném khiến một bảo vệ dân phố bị thương. Lực lượng dân quân, dân phố bức xúc đã có hành động như clip đăng trên mạng. Công an đã mời hai bên làm việc. Tối 4/10, lãnh đạo UBND TP Biên Hòa cho biết đang yêu cầu phường Long Bình báo cáo chi tiết về clip.

Sở Y tế Hà Nội sáng 5/10 cho biết trong 12 giờ qua phát hiện 1 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan Bệnh viện Việt Đức. Ca bệnh là chị L.T.H.M, 49 tuổi, quê ở xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Việt Đức, đã ghi nhận 42 ca COVID-19, trong đó có 34 ca phát hiện ở Hà Nội (17 ca là người sinh sống ở Hà Nội, số còn lại là người ở tỉnh khác); 8 ca còn lại phát hiện ở tỉnh Nam Định (4 ca), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên và Hải Dương mỗi nơi 1 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 4.011 ca.

Khoảng 1h30 ngày 4/10, Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, nhận được tin báo của anh Vũ Trí Hà (sinh năm 1977, là chủ quán cà phê Hương Quê, địa chỉ tại thị trấn Đồi Ngô) về việc phát hiện trên sân thượng của gia đình có nhân viên làm tại quán tử vong trong tình trạng treo cổ. Bước đầu xác định nạn nhân tên Vương T.T. (sinh năm 2002, ở Võ Nhai, Thái Nguyên), là nhân viên của quán. Công an huyện Lục Nam đã triệu tập 7 nhân viên khác của quán cà phê Hương Quê và những người liên quan để điều tra, xác minh cái chết của nữ nhân viên trên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 5-6/10 khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thủ đô Hà Nội từ ngày 5-6/10 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày và đêm 5/10 khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Tối 4/10, Bộ Y tế thông báo trong ngày ghi nhận 5.383 ca nhiễm COVID-19 với 1 ca nhập cảnh và 5.382 trường hợp trong nước, tại 37 tỉnh, thành phố, có 2.690 ca trong cộng đồng. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 6.835 ca/ngày. Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 813.961 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 809.375 ca, trong đó có 716.301 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 4/10, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa ký quyết định về việc tiếp tục tạm đình chỉ công tác đối với ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế thành phố. Thời gian tiếp tục tạm đình công tác là 90 ngày (từ ngày 2/9 đến 2/12/2021). Trước đó, vào tháng 3/2021 và tháng 6/2021, UBND TP Cần Thơ đã 2 lần ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Cao Minh Chu. Lý do là ông Chu bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". (XEM CHI TIẾT)