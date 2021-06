Bản tin 8H: Giải cứu thanh niên bị kẹt đầu vào thang máy ở Hà Nội

TPO - Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã giải cứu thành công nam thanh niên bị kẹt đầu vào thang máy.

Khoảng 18h20 ngày 27/6, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Đống Đa nhận được tin báo của người dân về việc có một nam thanh niên bị kẹt đầu trong thang máy vận chuyển đồ ăn ở số nhà 138 phố Tôn Đức Thắng. Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là Đ.V.M, sinh năm 1999. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với Công an phường Quốc Tử Giám khẩn trương tới hiện trường để tổ chức cứu người. Tại hiện trường nạn nhân bị mắc kẹt phần đầu, vai trong thang vận chuyển đồ ăn, bị thương tích nặng. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hôm nay (28/6), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào bắt đầu thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 28 đến 29/6 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith sinh ngày 10/11/1945 tại tỉnh Houaphanh và theo đạo Phật. Đồng chí có bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn học, Tiến sĩ Lịch sử quan hệ quốc tế.

Lãnh đạo phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật thuyền, khiến 3 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, chiều 27/6, một nhóm thanh niên khoảng 10 người ngồi nhậu tại khu vực bờ hồ Đất Sét thuộc tổ 9, khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân. Sau đó, 4 thanh niên trong nhóm rủ nhau chèo thuyền ra hồ nước để câu cá. Tuy nhiên, không may thuyền bị lật, 3 người bị đuối nước, người còn lại bơi được vào bờ may mắn thoát chết. Ba nạn nhân gồm 2 nam và 1 nữ, được xác định là: chị Đỗ Thị Ngọc Hân (SN 1994, ngụ tại xã Kim Long, huyện Châu Đức); anh Nguyễn Tuấn Anh (SN1998, ngụ tại phường Mỹ Xuân) và anh Nguyễn Hữu Tài (SN 1999, ngụ tại phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/6, cả ba miền tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt vào ban ngày; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng có lúc gay gắt, đặc biệt gay gắt và được dự báo sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Thủ đô Hà Nội từ hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 28/6, Bộ Y tế cho biết có 97 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước. Trong đó 94 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Cụ thể: TPHCM (62 ca), Phú Yên (10 ca), Nghệ An (9 ca), Long An (6 ca), Bắc Ninh (4 ca), Lạng Sơn (2 ca), Quảng Ninh (2 ca), Bắc Giang (2 ca). Việt Nam có tổng cộng 13.971 ca ghi nhận trong nước và 1.769 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 12.401 ca, trong đó có 3.545 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 177.486. Có thêm 87.375 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 27/6. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 27/6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong 76: BN14656, nữ, 53 tuổi, có địa chỉ quận Bình Tân, TPHCM. Ngày 24/6, bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả dương tính, được chuyển đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ Bệnh viện Quận Bình Tân trong tình trạng hôn mê, thở oxy bóp bóng qua nội khí quản. Bệnh nhân tử vong lúc 09 giờ 30 phút ngày 25/6. Theo chẩn đoán tử vong, bệnh nhân viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn. (XEM CHI TIẾT)