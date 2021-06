Bản tin 8H: Anh hùng lực lượng vũ trang Kostas Saratidis-Nguyễn Văn Lập qua đời

TPO - Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập qua đời ngày 25/6, hưởng thọ 94 tuổi.

Tối 25/6 (giờ Việt Nam), anh hùng Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập đã qua đời ở tuổi 94. Ông sinh năm 1927 trong một gia đình công nhân ở miền bắc Hy Lạp, bị bắt đi lính từ năm 1943, khi mới chỉ 16 tuổi. Ông từng tham gia quân lê dương của Pháp, được điều đến Đông Dương, nhưng sau đó quyết định gia nhập hàng ngũ những người Việt Nam đang kháng chiến chống quân Pháp vào năm 1946. Ngày 9/11/2010, ông Kostas Sarantidis được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết ký quyết định công nhận là công dân Việt Nam. Tháng 5/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định số 934-QĐ/CTN phong tặng ông danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam. Ông là người nước ngoài duy nhất được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Chiều 25/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành (Nghệ An) thông tin, sáng cùng ngày đơn vị có tiếp nhận một người đàn ông được đưa đến cấp cứu, nhưng xác định đã tử vong trước đó. Bệnh nhân là anh P.H.S. (SN 1980, trú tại xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An), hiện là giáo viên giảng dạy tại một trường ở huyện Yên Thành. Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, anh S. thuê phòng tại một nhà nghỉ ở xóm Đội Cung, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, cùng với một phụ nữ. Gần 1 tiếng sau, người phụ nữ hô hoán chủ nhà nghỉ gọi cấp cứu vì anh S. có biểu hiện bất tỉnh, chân tay lạnh, toát mồ hôi. Tuy nhiên, anh S. đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Tối 25/6, Công an tỉnh Hải Dương đã chính thức thông tin vụ xe cảnh sát giao thông va chạm với xe máy khiến một nữ sinh tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào 15h27 cùng ngày, tại Km6+200 quốc lộ 38B (thuộc địa phận thôn Nghè, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc), xe ô tô BKS 34A-003.97, do Vũ Thành C. (SN 1977, trú tại Hoàng Quốc Việt, TP Hải Dương) điều khiển, va chạm với xe máy điện (không có BKS), do cháu Đ.T.N.L (SN 2007, trú tại thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng) điều khiển, hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến cháu L. tử vong trên đường đi cấp cứu. Lái xe C. sau đó được xác định không có nồng độ cồn. Được biết, ô tô có biển xanh thuộc Đội CSGT số 2 – Phòng CSGT (Công an tỉnh Hải Dương), xảy ra tai nạn khi đang tuần tra kiểm soát.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 26/6, ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, phía nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ từ 35-36 độ C. Ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi hơn 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-65%. Thời gian có nhiệt độ hơn 35 độ C ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ từ 12-16 giờ, ở Trung Bộ từ 10-17 giờ. Từ ngày 27/6, nắng nóng gay gắt có khả năng mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Sáng 26/6, Bộ Y tế cho biết có 15 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hoà và 13 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (5), Tây Ninh (5), Long An (2), Thái Bình (1); trong đó 5 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. TPHCM đăng ký bổ sung mã bệnh nhân cho 563 ca bệnh (BN14538-BN15100) tối 25/6. Việt Nam có tổng cộng 13.364 ca ghi nhận trong nước và 1.751 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 11.794 ca, trong đó có 3.175 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Số ca tử vong là 74 ca. Số ca điều trị khỏi là 5.949 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 175.695. (XEM CHI TIẾT)

Tối 25/6, UBND TP Hải Phòng vừa phát đi công văn hỏa tốc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 sau khi ghi nhận 2 chùm ca bệnh COVID - 19 tại xã Lý Học và Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo. UBND Thành phố yêu cầu, từ 18h ngày 25/6, dừng các hoạt động du lịch tại các khu du lịch, khu sinh thái trên địa bàn thành phố; dừng hoạt động các lễ hội, sinh hoạt tôn giáo có tập trung từ 10 người trở lên tại tất cả các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Các cửa hàng kinh doanh ăn uống phải bố trí ngồi giãn cách 2m, có tấm chắn giữa các vị trí ngồi; không phục vụ quá 10 người trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng, khuyến khích bán hàng mang về nhà. (XEM CHI TIẾT)