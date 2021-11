Bản tin 8H: Công bố các quyết định nhân sự mới tại Ngân hàng Nhà nước

TPO - Ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước và ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, được giao phụ trách điều hành công việc của Vụ Thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước. Theo Quyết định số 1819/QĐ-NHNN ngày 18/11/2021, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm. Cùng ngày, ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, được giao phụ trách điều hành công việc của Vụ Thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước kể từ ngày 15/11/2021 cho đến khi có quyết định mới.

Hôm nay (19/11), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. Buổi lễ diễn ra từ 20h tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và đài truyền hình các tỉnh, thành phố tiếp sóng. Buổi lễ nhằm tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào tử vong và tri ân, biểu dương cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch COVID-19.

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, vừa ký văn bản khẩn gửi Thủ tướng cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đón khách quốc tế đến thành phố. Trong đó, TPHCM đề nghị cho thí điểm tổ chức đón khách du lịch quốc tế có "hộ chiếu vắc xin" từ tháng 12/2021 đến cuối năm 2022. Khách du lịch quốc tế cần có chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin COVID-19 hợp lệ hoặc có chứng nhận đã khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng. Khi tới thành phố, du khách phải có kết quả PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000 USD và tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/11, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm/12 giờ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 60mm/24 giờ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái đêm và sáng trời rét kèm sương mù, trưa chiều có nắng.

Ngày 18/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.223 ca nhiễm mới với 14 ca nhập cảnh và 10.209 trường hợp trong nước tại 60 tỉnh, thành phố, có 5.454 ca trong cộng đồng. Trong ngày có 6.723 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 881.593 trường hợp. Từ 17h30 ngày 17/11 đến 17h30 ngày 18/11 ghi nhận 139 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.476 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.065.469 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 18/11, thành phố Hà Nội ghi nhận 277 ca dương tính SARS-CoV-2. Cụ thể, theo Sở Y tế Hà Nội, trong số 277 ca dương tính SARS-CoV-2 có 114 ca ở cộng đồng, 137 ca ở khu cách ly và 26 ca ở khu phong tỏa. Đây là mức ghi nhận ca cộng đồng trong chu kỳ 24h cao nhất kể từ đầu dịch. Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 7.016 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.542 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 4.474 ca. (XEM CHI TIẾT)

Tối 18/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành công điện mới về thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19. Thành phố yêu cầu dừng việc triển khai nội dung tại mục 2.3 Công điện số 23 ngày 16/11/2021 của UBND thành phố về việc tăng cường, kiểm soát người từ các tỉnh, thành phố khác đến/về Hà Nội. Trong đó, Hà Nội yêu cầu những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, thực hiện Thông điệp 5K và xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. (XEM CHI TIẾT)