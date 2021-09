Bản tin 8H: Bệnh nhân COVID-19 giả mạo bác sĩ phao tin cho tất cả F0 về nhà

TPO - Một nam thanh niên là F0 đang điều trị tại khu cách ly ở Bình Dương tạo tài khoản giả mạo bác sĩ, lên mạng xã hội đăng thông tin cho tất cả F0 về nhà gây hoang mang.

Chiều 8/9, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.V.H. (SN 2002). T.V.H. đang là bệnh nhân F0 đang điều trị tại khu cách ly tại trường Tiểu học Hàn Thuyên (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Ngày 5/9, H. tạo tài khoản zalo có tên “Bác sỹ Long” rồi đăng tải trên nhóm “Khu cách ly Hàn Thuyên” với nội dung: “Danh sách được về ngày 5/9. Tất cả mọi người đều về hết nha, mọi người tranh thủ thu xếp đồ đạc gọn gàng ngày mai 8h30 xuống dưới tầng trệt nha”. Theo cơ quan chức năng, thông tin H. đăng tải nêu trên là không đúng sự thật.

Ngày 8/9, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) đang hoàn thiện hồ sơ, chuyển UBND quận xử phạt 25 cá nhân và chủ cơ sở Golfzon The Garden (tầng 5 Trung tâm thương mại The Garden, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm) vì vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 7/9, tổ công tác Công an phường Mỹ Đình 1 kiểm tra và phát hiện cơ sở Golfzon The Garden vẫn kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, cơ sở này có 8 phòng, đang có 25 khách chơi golf điện tử.

Tối 8/9, Bộ Y tế cho biết, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.680 ca nhiễm mới với 17 người nhập cảnh và 12.663 ca trong nước (7.851 ca cộng đồng). Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.530 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh giảm 2 ca, Bình Dương giảm 794 ca, Đồng Nai giảm 131 ca, Long An giảm 118 ca, Tiền Giang giảm 12 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 12.862. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 563.676 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 8/9, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cho hay vừa cất bốc 7 hài cốt liệt sĩ ở chiến khu xưa Cùa, nay thuộc thôn Mai Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Hầu hết các hài cốt liệt sĩ còn nguyên trong tăng võng bộ đội, bên ngoài có dây buộc. Nhiều hài cốt liệt sĩ vẫn còn nguyên xương hộp sọ, răng, cúc áo bộ đội, dép cao su. Đặc biệt có 1 hài cốt liệt sĩ được chôn kèm tấm tôn khắc thông tin: "Họ tên Lê Duy Nghim, sinh 1949, quê quán ở Quảng Xương, hy sinh 12/10/72". (XEM CHI TIẾT)

Tối 8/9, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã ký văn bản thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Trong đó, TP.HCM cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn, uống; cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập (có giấy phép đăng ký hộ kinh doanh) được phép hoạt động từ 6-18h hằng ngày theo hình thức bán hàng mang về. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 8/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Bắc Kạn đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Đăng Bình thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn Đăng Bình sinh ngày 8/5/1978, tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh - Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)

Tại cuộc họp báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn chiều 8/9, BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, từ đầu năm đến nay toàn thành phố ghi nhận 14.800 trẻ dưới 18 tuổi mắc COVID-19. Trong đó, hơn 12.000 trẻ đã khỏi bệnh; đang điều trị cho khoảng 2.800 trẻ em. Theo BS Hưng dịch COVID-19 đã khiến 13 trẻ em tử vong, tỷ lệ trẻ em tử vong là 0,1% so với tổng số ca tử vong của toàn thành phố. Bên cạnh đó, theo thống kê, trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đã có gần 250 trẻ em mồ côi cha mẹ ở TP.HCM. (XEM CHI TIẾT)