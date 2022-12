Bản tin 8H: Báo cáo điều tra nói gì về vụ hơn 660 học sinh Nha Trang bị ngộ độc?

TPO - Liên quan vụ hơn 660 học sinh và giáo viên trường iSchool Nha Trang bị ngộ độc, trong đó có một học sinh tử vong, Trung tâm Y tế Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã có báo cáo điều tra ngộ độc thực phẩm.

Chiều 5/12, người thân phát hiện ông Đ.P.H (64 tuổi, ngụ xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An), nguyên Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Châu Thành, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Thông tin từ Công an huyện Châu Thành cho biết có khả năng ông H. do bệnh trầm cảm kéo dài, thường xuất hiện nhiều biểu hiện lo lắng, dẫn đến việc tự tử tại nhà riêng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy một tờ giấy, nghi do ông H. để lại. Qua trao đổi, gia đình không đề nghị khám nghiệm tử thi. Thi thể ông H. hiện đã được bàn giao cho người thân lo hậu sự. Được biết, ông H. đã nghỉ hưu 4 năm.

Khoảng 18h5 ngày 5/12, trên Quốc lộ 1 (đoạn qua địa phận thôn Diêm Phổ, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy khiến 2 người thiệt mạng. Nạn nhân là ông Nguyễn Tấn Quang (SN 1962, trú thôn Phú Vinh, xã Tam Hoà) và vợ là bà Huỳnh Thị Hát (SN 1967) lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc Nam. Theo đó, khi ông Quang rẽ xe máy BKS 92N4-9371 sang đường thì bị xe khách BKS 48F-001.06, do tài xế Lương Văn Th. (SN 1978, trú thôn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) điều khiển, đi cùng chiều phía sau tông trúng. Hậu quả, ông Quang tử vong tại chỗ, bà Hát tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/12, nhiệt độ Bắc Bộ có xu thế ấm lên về trưa và chiều. Tuy nhiên sáng và đêm, Bắc Bộ trời vẫn tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại. Dự báo không khí lạnh còn ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc trong nhiều ngày tới, trời rét kéo dài. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 8-9/12, các tỉnh Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm. Dự báo từ 7-9/12, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông vào chiều tối. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 5/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 427 ca COVID-19, tăng hơn gấp đôi so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.518.149 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 66 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.608.988 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 51 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.177 ca. Trong ngày 4/12 có 6.164 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 264.720.297 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 5/12, Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo quyết định được Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an ký, Thượng tá Lê Phi Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Thượng tá Lê Phi Hùng từng trải qua các chức vụ: Trưởng phòng An ninh nội địa, Trưởng Công an TP Đông Hà, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế... Thượng tá Lê Phi Hùng có nhiều thành tích trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 5/12, Trung tâm Y tế cho biết vừa có báo cáo kết quả điều tra ban đầu của Đội điều tra ngộ độc thực phẩm TP. Nha Trang về vụ hơn 660 học sinh và giáo viên trường iSchool Nha Trang (đường Hai Bà Trưng, TP. Nha Trang) bị ngộ độc, trong đó có một học sinh tử vong. Theo đó, đội điều tra ngộ độc thực phẩm TP. Nha Trang kết luận, việc thực phẩm chưa rã đông hoàn toàn, nấu chưa chín kỹ, nguồn nguyên liệu không đảm bảo cũng là điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật trong thức ăn phát triển gây nhiễm khuẩn thức ăn. Đó là nguyên nhân ban đầu món cánh gà chiên chứa vi khuẩn Salmonella gây ngộ độc. (XEM CHI TIẾT)