Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa có buổi làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh và Bí thư Đảng ủy, Trưởng công an các huyện, thành phố. Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, thời gian qua, Đảng ủy Công an Lạng Sơn đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - đối ngoại của tỉnh. Công an địa phương đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về tội phạm và trật tự xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức, không có “điểm nóng” về ANTT...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh cũng còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế ở một số lĩnh vực công tác, xảy ra sai phạm phải xử lý hình sự ở một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Đảng ủy Công an tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; tích cực, chủ động làm tốt hơn nữa việc tham mưu với cấp uỷ, chính quyền đề ra các chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế gắn với các đề án, kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Chủ động nắm chắc, đánh giá, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình từ sớm, từ xa, chủ động xây dựng các phương án, giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa trong việc phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phục vụ an ninh an toàn, an dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

“Lực lượng Công an cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trước mắt, cần tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, từ Đảng bộ Công an tỉnh đến các tổ chức cơ sở đảng. Qua đó, làm cho đảng viên nhận thức rõ tình hình, xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, siết chặt đội ngũ, xây dựng nội bộ trong sạch, đoàn kết một lòng, sớm đưa tổ chức, bộ máy của Công an Lạng Sơn trở lại ổn định, hoạt động nền nếp, hiệu lực, hiệu quả...”, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tặng hoa chúc mừng Đại tá Vũ Như Hà vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.