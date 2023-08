Ban nhạc 911 sắp biểu diễn tại Việt Nam

TPO - Ban nhạc 911 với hàng loạt bản hit một thời sắp biểu diễn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhân dịp diễn ra Lễ hội Vương quốc Anh.

Đại sứ quán Anh cho biết, buổi biểu diễn miễn phí của 911 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội, sẽ diễn ra vào ngày 9/9, tại đường Lê Lợi của TP Hồ Chí Minh vào ngày 16/9.

Với hàng loạt các bản hit như I Do, The day we find love, All I Want is you... ban nhạc nam nổi tiếng của Anh hứa hẹn sẽ "đốt cháy" sân khấu của lễ hội.

Năm 2023 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Đây là dịp để kỷ niệm mối quan hệ hữu nghị sâu sắc giữa hai nước trong nửa thế kỷ vừa qua với nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới 50 năm tiếp theo với mối quan hệ đối tác ngày càng chặt chẽ hơn.

Nhằm tăng cường hình ảnh về quan hệ Việt Nam -Vương quốc Anh trong năm kỷ niệm, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán TP Hồ Chí Minh đã và đang tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề “Vương quốc Anh và Việt Nam: Cùng nhau kiến tạo tương lai”, tập trung vào ba lĩnh vực chính: Giáo dục, Thương mại và Phát triển bền vững.

Một trong những hoạt động trọng tâm là chuỗi lễ hội Vương quốc Anh tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Lễ hội sẽ là nơi giới thiệu văn hóa Vương quốc Anh, các sản phẩm và chuyên môn thương mại của Vương quốc Anh, đồng thời tôn vinh sự hợp tác tốt đẹp nhất giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong 5 thập kỷ qua.