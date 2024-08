Bàn giao 425 nhà an toàn cho người dân vùng dễ bị tổn thương

TPO - Chính phủ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vừa bàn giao 425 căn nhà an toàn cho các hộ nghèo và cận nghèo tại tỉnh Cà Mau nhằm tăng cường bảo vệ người dân trước tác động của biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt và dị thường.

Lễ bàn giao được tổ chức tại xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau với sự tham dự của đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, chính quyền địa phương và các hộ dân hưởng lợi.

Được thiết kế để chống chịu với bão và thiên tai, những ngôi nhà an toàn này là kết quả của Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương bởi những tác động liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam”.

Dự án do Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) phối hợp với UNDP, Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản thuộc Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau và các địa phương thực hiện.

Trước đó, dự án đã được triển khai tại nhiều địa phương ven biển ở Việt Nam, tại những khu vực dễ chịu tổn thương và tác động do biến đổi khí hậu. Sáng kiến này đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Việt Nam nhằm tăng cường khả năng an toàn của các khu vực ven biển, đảm bảo cộng đồng có thể phát triển thịnh vượng ngay cả khi đối mặt với biến đổi khí hậu.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, người dân các xã ven biển của tỉnh hàng năm vẫn phải chống chọi, ứng phó với mưa bão, triều cường và các điều kiện khắc nghiệt của biến đổi khí hậu. Sự hỗ trợ từ Dự án đã giúp số lượng khá lớn hộ nghèo của tỉnh có nhà ở an toàn.

Với đặc điểm 254km chiều dài bờ biển, có 41 xã, thị trấn ven biển và cận ven biển, Cà Mau còn nhiều hộ nghèo chưa có nhà, chưa đủ điều kiện hỗ trợ xây dựng nhà. Vì vậy, theo ông Sử, Cà Mau mong muốn các bộ, ngành trung ương, các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh hỗ trợ các hộ nghèo ổn định cuộc sống, an toàn trước các tình huống thiên tai, vươn lên thoát nghèo.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam chia sẻ, nhà ở là tài sản quý giá nhất của chúng ta, vì vậy xây dựng nhà an toàn là nền tảng cho khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các hộ gia đình sống ở vùng ven biển Việt Nam. UNDP cam kết hỗ trợ xây dựng và tái xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu, đặc biệt là hộ nghèo, hộ do phụ nữ làm chủ và người cao tuổi.

Chị Nguyễn Thị Hết, đại diện hộ gia đình hưởng lợi xúc động chia sẻ, hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, không đủ điều kiện xây dựng nhà. Được sự hỗ trợ của dự án, của tỉnh, giấc mơ của chị về một ngôi nhà an toàn, vững chãi đã trở thành hiện thực. Từ giờ, chị có thể an cư lạc nghiệp, an tâm lao động, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Bà Đoàn Thị Tuyết Nga, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Phó Giám đốc Dự án Quốc gia nói, Dự án đã mang lại hy vọng và sự an tâm cho hơn 5.000 hộ nghèo thông qua việc hỗ trợ xây dựng nhà ở chống chịu thiên tai. Những ngôi nhà này chính là tài sản vô giá của các hộ nghèo.

Bà Nga chia sẻ thêm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đề xuất xây dựng một dự án mới để phát huy những thực tiễn tốt này và tiếp tục nghiên cứu cơ chế phối hợp để huy động nguồn lực quốc tế và các nguồn lực khác nhằm nhân rộng và hỗ trợ xây dựng nhà ở an toàn chống chịu bão và lũ lụt cho người dân, triển khai thí điểm tại các vùng ven biển và Đồng bằng sông Cửu Long.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của biến đổi khí hậu, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ trong vòng 10 năm qua, khu vực này đã đối mặt với 3 đợt hạn mặn đặc biệt nghiêm trọng. Tình trạng xói lở bờ sông, bờ biển cũng diễn ra nghiêm trọng nhiều năm qua, tác động lớn đến đời sống, sản xuất của người dân trong khu vực.