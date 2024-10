Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 4 tỉnh

TPO - Tỉnh ủy Đồng Nai, Tỉnh ủy Bình Phước, Tỉnh ủy Trà Vinh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình vừa triển khai các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Sáng 16/10, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Đồng Nai, tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y ông Hồ Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Biên Hòa tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 16/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức trao quyết định bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Theo báo Chính phủ, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Hải có bước tiến mới trong công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh tin tưởng, khi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thanh Hải không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo an ninh, an toàn trật tự của tỉnh mà phát huy vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đóng góp vào các lĩnh vực công tác khác của tỉnh, góp sức vào sự phát triển của Trà Vinh trong thời gian tới, lập thành tích hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để triển khai thực hiện quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Thái Bình, tại hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Xuân Ánh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải, đề nghị trên cương vị mới ông Trần Xuân Ánh tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao; tham gia đầy đủ, thường xuyên, trách nhiệm, nhiệt tình vào sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong thời gian qua; gắn bó chặt chẽ, phối hợp thường xuyên, đồng bộ với các ngành, các địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trước đó vào sáng 15/10, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các ông: Đặng Hà Giang, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước; ông Lý Trọng Nhân, Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập, và ông Đỗ Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường đề nghị, trên từng cương vị công tác, các cán bộ phải toàn tâm, toàn ý, đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.