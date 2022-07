Bamboo Airways giữ vững ngôi vị bay đúng giờ nhất toàn ngành 6 tháng đầu năm 2022

Với tỉ lệ bay đúng giờ 96,3%, Bamboo Airways tiếp tục là hãng hàng không bay đúng giờ nhất toàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2022. Đây cũng là hãng hàng không bay đúng giờ nhất toàn ngành xuyên suốt các năm, tính từ 2019 tới nay.

Theo Số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm hủy chuyến của các hãng hàng không nội địa 6 tháng đầu năm 2022 vừa được Cục Hàng không Việt Nam công bố, Bamboo Airways tiếp tục là hãng hàng không bay đúng giờ nhất toàn ngành, với 96,3% chuyến bay đúng giờ. Với tỷ lệ này, Bamboo Airways cũng là hãng hàng không bay đúng giờ nhất toàn ngành xuyên suốt các năm, tính từ 2019 tới nay.

Bamboo Airways cũng là cái tên duy nhất trong top 3 hãng bay nội địa lớn nhất về quy mô khai thác bảo toàn được tỉ lệ đúng giờ trên 90%. Hai hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air có tỷ lệ đúng giờ lần lượt đạt 85% và 83,2%.

Tỷ lệ đúng giờ trung bình toàn ngành đạt 86,9%, giảm 7,4 điểm so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo thống kê của Cục hàng không Việt Nam, tỷ lệ huỷ chuyến của toàn ngành hàng không nội địa trong 6 tháng đầu năm 2022 là 0,5% - giảm 1,3 điểm so với cùng kỳ.

Trong số 3 hãng bay nội địa lớn nhất, Vietnam Airlines là hãng có tỷ lệ huỷ chuyến cao nhất, với tỷ lệ 1% chuyến bay bị huỷ. Có tỷ lệ huỷ chuyến thấp hơn là Vietjet Air với 0,3% số chuyến bay. Bamboo Airways là hãng bay có tỷ lệ huỷ chuyến thấp nhất với tỷ lệ 0,1%.

Về tỷ lệ chậm chuyến, Vietjet Air có tỷ lệ chuyến bay cất cánh muộn cao nhất với 16,8% chuyến bay bị chậm, tiếp đó là Vietnam Airlines với 15% chuyến bay bị chậm. Tỷ lệ chậm chuyến của Bamboo Airways thấp nhất toàn ngành với số chuyến chậm chiếm 3,7% tổng số các chuyến bay.

Tỷ lệ chậm chuyến chung của toàn ngành là 13,1%, tăng 7,4 điểm so với cùng kỳ.

Nửa đầu năm 2022, tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 413 nghìn lượt; khách du lịch nội địa đạt 60,8 triệu lượt (tăng 1,9 lần so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19). Chỉ tiêu về đón khách du lịch nội địa của năm 2022 đã được hoàn thành ngay trong 6 tháng đầu năm.

Riêng với thị trường hàng không, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng thị trường hành khách đạt 23,3 triệu khách, tăng 74,2% so cùng kỳ năm 2021 và bằng 60% so cùng kỳ 2019, trong đó thị trường nội địa đạt 20,8 triệu khách, tăng 58,4% so cùng kỳ 2021 và tăng 12% so cùng kỳ năm 2019.

Điều này cho thấy, đến thời điểm hiện tại, thị trường hàng không nội địa đã hồi phục và có sự tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2022.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng vọt của người dân, các hãng bay nội địa đã nhanh chóng tăng cường khai thác, mở mới nhiều đường bay nội địa và quốc tế. Tổng số chuyến bay của hầu hết các hãng hàng không Việt Nam trong 6 tháng đầu năm tăng từ 12,6% đến 58,3 % so với cùng kỳ khi người dân cả nước đang đón đợt cao điểm hè không bị giới hạn di chuyển đầu tiên sau 2 năm.

Với Bamboo Airways, hiện hãng bay này đã khai thác gần 60 đường bay nội địa, 12 đường bay quốc tế (đến Anh, Đức, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan). Từ đầu năm 2022 tới nay, ghi nhận trong các giai đoạn cao điểm, Bamboo Airways khai thác tối đa công suất với tổng số chuyến bay khai thác và lượng đặt vé đều tăng vọt. Tỷ lệ lấp đầy trung bình mạng bay của hãng bay này trong năm 2022 lên đến 92% - đối với mạng bay nội địa, lên đến 80% - đối với mạng bay quốc tế.

Song song với hoạt động mở rộng quy mô khai thác, các hãng bay đang nỗ lực giảm thiểu các nguyên nhân gây chậm, hủy chuyến. Đại diện Bamboo Airways cho biết, ngoài tăng cường phối hợp chặt chẽ với Cảng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất để xây dựng phương án phục vụ hành khách, hãng bay duy trì thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bao gồm tối ưu hóa lịch khai thác đường bay, bảo dưỡng máy bay, đồng thời tăng cường các nguồn lực như đội ngũ nhân viên, tiếp viên, tổ lái, đến vật lực như trang thiết bị, khí tài… để duy trì tỉ lệ đúng giờ ở mức cao.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn cao điểm hè như hiện tại, các hãng bay khuyến khích hành khách làm thủ tục check-in online hoặc tự làm check-in tại các kiosk nhằm giảm thời gian phải xếp hàng vào quầy check-in; làm thủ tục check-in xong nên khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát an ninh để hoàn thành nhanh nhất các thủ tục kiểm tra giấy tờ tùy thân, soi chiếu an ninh,... tránh ùn ứ cục bộ tại nhà ga sân bay.