Bãi xe 'chui' giữa trung tâm TP Nha Trang: Giao công an kiểm tra

TPO - UBND TP Nha Trang yêu cầu kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến phòng cháy, chữa cháy cũng như an ninh trật tự tại bãi đỗ xe 'chui' trên đường Thích Quảng Đức, TP Nha Trang.

Ngày 24/12, UBND TP Nha Trang cho biết đã có văn bản gửi Công an TP Nha Trang yêu cầu kiểm tra, xử lý về PCCC và an ninh trật tự tại bãi giữ xe ô tô Minh Thành, gần vòng xoay đường Thích Quảng Đức, phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo văn bản trên, bãi giữ xe Minh Thành chưa thực hiện đúng các nội dung quy định về PCCC, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Vì vậy, UBND TP Nha Trang giao Công an thành phố kiểm tra, xử lý về PCCC, an ninh trật tự đối với bãi giữ xe Minh Thành và các điểm giữ xe ô tô khác trên địa bàn TP Nha Trang.

Trước đó, UBND TP Nha Trang đã yêu cầu Phòng Quản lý đô thị khẩn trương chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát đối với bãi đỗ xe trái phép tại khu vực nêu trên, đề xuất hướng xử lý cụ thể và báo cáo tham mưu cho UBND TP Nha Trang giải quyết theo quy định. Trường hợp vướng mắc thì tham mưu để TP báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa và các sở, ngành liên quan giải quyết theo thẩm quyền.

Bãi giữ xe này do ông Nguyễn Ngọc Minh làm chủ. Theo quy định, bãi giữ xe phải đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. Tại thời điểm kiểm tra, ông Minh chỉ cung cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nhưng không có giấy phép về PCCC và vệ sinh môi trường.

Như Tiền Phong đã phản ánh, bãi giữ xe "chui" tại vòng xoay đường Thích Quảng Đức, rộng khoảng 4.700m2, đã hoạt động trái phép trong suốt 4 năm mà không bị cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện hoặc xử lý. Bãi xe được quây kín bằng tôn và chỉ chừa một lối đi cho xe ra vào. Bên trong chứa đủ loại xe, từ xe khách đến xe tải và thậm chí đón và trả khách như một bến xe. Vị trí của bãi xe ngay vòng xuyến có thể gây nguy hiểm cho giao thông khi các xe di chuyển ra vào.