Yêu cầu xử lý bãi xe 'chui' giữa trung tâm Nha Trang

TPO - UBND TP Nha Trang đã yêu cầu kiểm tra, xử lý bãi đỗ xe ngang nhiên hoạt động trái phép suốt 4 năm qua trên đường Thích Quảng Đức, phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 12/12, UBND TP Nha Trang cho biết đã có văn bản gửi Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Phước Hải và Công ty CP Bất động sản Hà Quang yêu cầu kiểm tra, xử lý bãi đỗ xe trái phép hoạt động trên đường Thích Quảng Đức.

Cụ thể, UBND TP Nha Trang yêu cầu Phòng Quản lý đô thị khẩn trương chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát đối với bãi đỗ xe trái phép tại khu vực nêu trên. UBND TP Nha Trang cũng giao UBND phường Phước Hải thường xuyên kiểm tra các bãi đậu xe tự phát, không đúng quy định trên địa bàn, đặc biệt là trong các khu đô thị đông dân cư sinh sống.

Đồng thời, đề nghị Công ty CP Bất động sản Hà Quang tăng cường kiểm tra, quản lý các khu đất trống, chưa được đưa vào sử dụng để kịp thời có biện pháp xử lý, báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết, đảm bảo không để cá nhân tổ chức các bãi đậu xe trái phép, lập “xe dù bến cóc”, xe trá hình tuyến cố định đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Trước đó, bãi giữ xe này đã được báo chí phản ánh về hoạt động bãi xe trái phép gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cuối tháng 11, Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang mới đi kiểm tra bãi xe này. Tại đây, chủ bãi xe là ông Nguyễn Ngọc Minh đã đưa ra giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề “Sửa chữa, bảo dưỡng, rửa xe, dịch vụ trông ô tô”.

Tuy nhiên, trên giấy chứng nhận không ghi rõ địa chỉ hoạt động ngành nghề kinh doanh. Ông Minh không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến việc đồng ý cho thành lập bãi giữ xe tại vị trí lô đất trên, không có giấy phép phòng cháy chữa cháy và giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh môi trường…

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, ông Lê Xuân Lộc - Phó trưởng phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang - cho biết bãi giữ xe trên có giấy phép đăng ký kinh doanh do Phòng Tài chính TP Nha Trang cấp. Tuy nhiên về địa điểm hoạt động cụ thể, quy định đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự thì chủ cơ sở chưa xuất trình được.

"Bất cập hiện nay là giấy phép đăng ký kinh doanh thì do Phòng Tài chính cấp nhưng lại không có các điều kiện kèm theo. Đúng ra phải ghi địa điểm cụ thể thực tế, tôi cũng thấy lạ nhưng chức năng của phòng không ý kiến được, Phòng Tài chính chỉ trả lời là nếu đủ các giấy tờ liên quan thì sẽ cấp mà không cần điều kiện", ông Lộc cho biết.

Được biết, lô đất trên đường Thích Quảng Đức được ông Minh thuê lại của Công ty CP Thương mại Tân Thành Hưng NT với giá 40 triệu đồng/tháng. Lô đất này nằm trong Khu đô thị Lê Hồng Phong I của Công ty CP Bất động sản Hà Quang, sau đó chuyển nhượng cho Công ty CP Thương mại Tân Thành Hưng NT. Năm 2021, Công ty CP Bất động sản Hà Quang đã có văn bản yêu cầu công ty trên dừng xây dựng vì vi phạm quy hoạch và sai mục đích sử dụng đất; đề nghị công ty này tháo dỡ công trình sai phạm và dừng việc khai thác kinh doanh trên lô đất này. Tuy nhiên, Công ty CP Thương mại Tân Thành Hưng NT không thực hiện và cho thuê rồi biến thành bến xe trái phép cho đến nay.