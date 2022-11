Bãi giữ xe, sân bóng trái phép mọc lên trong khu đô thị ở Nha Trang

TPO - Nhiều bãi giữ xe, sân bóng đá mini trái phép được xây dựng tại các khu đô thị ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Ngày 21/11, UBND phường Phước Long đang phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị TP. Nha Trang xử lý bãi giữ xe, sân bóng không phép thuộc dự án Khu đô thị mới Phước Long do Công ty CP phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang (HUD Nha Trang) làm chủ đầu tư.

Được biết, đối với sân bóng mini đất CX-01 (tiếp giáp đường Thích Quảng Đức, TP. Nha Trang) và bãi đỗ xe tại lô đất có ký hiệu CX-P1 (tiếp giáp đường Hoàng Đình Giong) xây không phép, đến nay chủ đầu tư chưa có văn bản trả lời về quá trình đầu tư xây dựng.

Từ cơ sở này, UBND TP. Nha Trang đã đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà kiểm tra, xử lý đối với việc xây dựng sân bóng mini tại lô đất có ký hiệu CX-01 và bãi đỗ xe tại lô đất có ký hiệu CX-P1 thuộc dự án khu đô thị mới Phước Long do Công ty HUD Nha Trang làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo UBND phường Phước Long cho biết đã nắm được thông tin về việc sân bóng và bãi giữ xe trái phép trong khu vực thuộc dự án Khu đô thị mới Phước Long. Tuy nhiên, địa phương không đủ thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp vi phạm này vì dự án Khu đô thị mới Phước Long vẫn do Công ty HUD Nha Trang quản lý. Chủ đầu tư chưa bàn giao để nhà nước quản lý đối với dự án này. “Chính vì thế, chức năng xử lý thuộc thẩm quyền của UBND TP. Nha Trang, Sở Xây dựng tỉnh”, vị lãnh đạo UBND phường Phước Long cho hay.

Hiện Công an TP. Nha Trang đang phối hợp với UBND phường Phước Long kiểm tra xử lý đối với việc kinh doanh bãi giữ xe không phép, hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự tại bãi giữ xe trong dự án Khu đô thị mới Phước Long. Đợt này, UBND phường Phước Long cũng đang phối hợp với UBND TP. Nha Trang xử lý một bãi giữ xe trái phép khác trong Khu đô thị An Bình Tân do Công ty CP Xây lắp vật tư kỹ thuật làm chủ đầu tư.