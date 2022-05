Bác sĩ 'điều' công an ở Cao Bằng không thuộc quản lý của Sở Y tế?

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cho biết, vị bác sĩ liên quan vụ công an vào tiệm tóc đánh dân, đang làm tại Phòng khám đa khoa Cao Bằng và không công tác tại bệnh viện nào do sở này quản lý.

Liên quan đến vụ nửa đêm bác sĩ gọi phó công an phường đi bắt giữ người xảy ra ở Cao Bằng, ngày 6/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng - cho biết, đơn vị hiện không có quyết định kỷ luật hay đề xuất gì đối với bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh - làm việc tại Phòng khám đa khoa 103 Cao Bằng (tại tổ 11 phường Sông Bằng, TP Cao Bằng).

Theo ông Phong, vụ việc liên quan tới bác sĩ Mạnh không nằm trong phạm vi Sở Y tế quản lý bởi ông Mạnh chỉ ký kết hợp đồng lao động với một phòng khám tư nhân chứ không phải trực thuộc bệnh viện hay đơn vị y tế nào do sở quản lý, cụ thể ở đây là Phòng khám đa khoa 103 Cao Bằng.

"Sai phạm của bác sĩ Mạnh như thế nào thì cơ quan công an sẽ là đơn vị trực tiếp xử lý, hoặc Phòng khám đa khoa 103 Cao Bằng sẽ xem xét kỷ luật... chứ Sở Y tế không có trách nhiệm", ông Phong lý giải.

Nói rõ hơn về mối quan hệ giữa cô gái bị bác sĩ tên Mạnh "gọi đi khám" lúc nửa đêm, anh Đ.V.K. (chủ tiệm tóc nơi xảy ra sự việc) cho biết, giữa chị K. và ông Mạnh chỉ là quan hệ bác sĩ - bệnh nhân. Trước đây chị K. từng đến khám bệnh tại Phòng khám đa khoa 103 Cao Bằng nên ông Mạnh mới có số điện thoại của chị K. Đôi bên trước đây chưa từng có mâu thuẫn gì.

Như đã thông tin, khoảng 22h30 ngày 28/4, Trung tá Đặng Đình Đoàn (Phó trưởng Công an phường Sông Bằng) đang trực tại Công an phường Sông Bằng thì nhận được tin báo qua điện thoại của ông Nguyễn Văn Mạnh, bác sĩ Phòng khám đa khoa 103 Cao Bằng, về việc bị một thanh niên tên N. gọi điện thoại, nhắn tin lăng mạ, đe dọa, nhờ công an phường giúp đỡ.

Do sẵn có mối quan hệ quen biết với ông Mạnh nên ông Đoàn đã chỉ đạo 1 cán bộ công an phường cùng đi xe riêng đến phòng khám đón ông Mạnh đến quán cắt tóc để giải quyết vụ việc.

Trên đường đi, ông Đoàn có gọi điện cho Công an phường Đề Thám cử lực lượng đến phối hợp.

Khi đến quán cắt tóc kể trên thì có 6 người gồm 4 nam và 2 nữ đang đứng ở sân, ông Đoàn có yêu cầu anh Phùng Đức N. về Công an phường Đề Thám để giải quyết, anh N. không đồng ý nên đã xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó ông Đoàn có hành vi tát vào đầu chị Triệu Mùi K. và anh Phùng Đức N..

Ngay sau đó tổ công tác của Công an phường Đề Thám đã kịp đến can ngăn và lập biên bản vụ việc.

Sáng 29/4/2022, Công an phường Đề Thám đã mời cả 2 bên lên trụ sở để làm việc, 2 bên đã thống nhất hòa giải và những người bị đánh cũng không có kiến nghị xử lý gì.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Vũ Hồng Quang - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng - cho biết đã tạm đình chỉ công việc của Trung tá Đặng Đình Đoàn - Phó trưởng Công an phường Sông Bằng.

