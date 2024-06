Bắc Giang lên phương án sử dụng trụ sở công dôi dư

TPO - Phần lớn trụ sở UBND cấp xã dôi dư sau sắp xếp, tỉnh Bắc Giang có phương án làm trụ sở công, trạm y tế, trường học và công viên.

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của tỉnh Bắc Giang, tại thành phố Bắc Giang, phường Lê Lợi nhập với phường Trần Phú để thành lập phường Trần Phú (mới), trụ sở làm việc đặt tại phường Trần Phú hiện hữu, dôi dư trụ sở phường Lê Lợi hiện hữu, bố trí sử dụng trụ sở làm việc của Công an phường Trần Phú (mới).

Phường Trần Nguyên Hãn với phường Ngô Quyền để thành lập phường Ngô Quyền (mới), trụ sở làm việc đặt tại phường Ngô Quyền hiện hữu, dôi dư trụ sở phường Trần Nguyên Hãn hiện hữu, bố trí sử dụng để mở rộng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Tại huyện Lục Nam, xã Vũ Xá nhập với xã Cẩm Lý để thành lập xã Cẩm Lý (mới), trụ sở làm việc đặt tại xã Cẩm Lý hiện hữu, dôi dư trụ sở xã Vũ Xá hiện hữu để bố trí sử dụng trụ sở làm việc của Công an xã Cẩm Lý (mới).

Huyện Lạng Giang, xã Mỹ Hà nhập với xã Tiên Lục để thành lập xã Tiên Lục (mới), trụ sở làm việc đặt tại xã Tiên Lục hiện hữu, dôi dư trụ sở làm việc xã Mỹ Hà hiện hữu, bố trí sử dụng làm trụ sở Trạm Y tế xã Tiên Lục (mới). Trụ sở Trạm Y tế xã Tiên Lục hiện hữu trả lại mặt bằng cho khu di tích và cây Dã Hương (đã nằm trong quy hoạch khu di tích).

Xã Yên Mỹ với xã Hương Lạc để thành lập xã Hương Lạc (mới), trụ sở làm việc đặt tại xã Yên Mỹ hiện hữu, dôi dư trụ sở làm việc xã Hương Lạc hiện hữu, bố trí sử dụng làm trụ sở Trạm y tế xã Hương Lạc (mới). Trụ sở Trạm Y tế xã Yên Mỹ hiện hữu được bố trí mở rộng thành trụ sở làm việc xã Hương Lạc (mới).

Huyện Yên Thế, sau sắp xếp xã Tam Hiệp với xã Tân Hiệp để thành lập xã Tân Hiệp (mới), trụ sở làm việc đặt tại xã Tam Hiệp hiện hữu, dôi dư trụ sở làm việc xã Tân Hiệp hiện hữu, bố trí sử dụng làm trụ sở công an xã.

Xã Hồng Kỳ với xã Đồng Kỳ để thành lập xã Đồng Kỳ (mới), trụ sở làm việc đặt tại xã Đồng Kỳ hiện hữu, dôi dư trụ sở làm việc xã Hồng Kỳ hiện hữu, bố trí sử dụng làm trụ sở công an xã.

Huyện Hiệp Hòa, sau sắp xếp xã Đồng Tân với xã Thanh Vân để thành lập xã Thanh Vân (mới), trụ sở làm việc đặt tại xã Thanh Vân hiện hữu, dôi dư trụ sở làm việc xã Đồng Tân hiện hữu, trước mắt bố trí sử dụng làm điểm trạm y tế để khám chữa bệnh cho nhân dân.

Xã Hoàng Lương với xã Hoàng Thanh để thành lập xã Hoàng Lương (mới), trụ sở làm việc đặt tại xã Hoàng Lương hiện hữu, dôi dư trụ sở làm việc xã Hoàng Thanh hiện hữu, bố trí sử dụng làm Trạm Y tế xã Hoàng Lương (mới); trụ sở Trạm Y tế hiện hữu bố trí công viên cây xanh công cộng.

Xã Hoàng Vân với xã Hoàng An để thành lập xã Hoàng Vân (mới), trụ sở làm việc đặt tại xã Hoàng Vân hiện hữu, dôi dư trụ sở làm việc xã Hoàng An hiện hữu, bố trí sử dụng làm trạm y tế; trụ sở trạm y tế hiện hữu bố trí sử dụng làm điểm trạm y tế để khám chữa bệnh cho nhân dân.

Xã Hùng Sơn với xã Thái Sơn để thành lập xã Hùng Thái, trụ sở đặt tại xã Hùng Sơn hiện hữu, dôi dư trụ sở làm việc xã Thái Sơn hiện hữu, bố trí sử dụng làm trạm y tế; Trạm Y tế hiện hữu xã Hùng Sơn bố trí sử dụng làm trụ sở công an xã.

Xã Quang Minh, Hòa Sơn và Đại Thành để thành lập xã Sơn Thịnh, trụ sở làm việc đặt tại xã Quang Minh hiện hữu, dôi dư trụ sở làm việc xã Hòa Sơn hiện hữu, bố trí sử dụng làm Trạm Y tế xã Sơn Thịnh; Trụ sở làm việc xã Đại Thành hiện hữu bố trí sử dụng làm trụ sở công an xã.

Huyện Tân Yên, sau sắp xếp xã Đại Hóa, Quang Tiến, Lan Giới để thành lập xã Quang Trung, trụ sở làm việc đặt tại xã Quang Minh hiện hữu; dôi dư trụ sở làm việc xã Đại Hóa hiện hữu, bố trí sử dụng làm trụ sở công an xã.

Xã Phúc Sơn với xã Lam Cốt để thành lập xã Lam Sơn, trụ sở làm việc đặt tại xã Lam Cốt hiện hữu, dôi dư trụ sở làm việc xã Phúc Sơn hiện hữu, bố trí Trường Mầm non Phúc Sơn quản lý mở rộng.

Sau sắp xếp xã Lão Hộ với thị trấn Tân An để thành lập phường Tân An thuộc thành phố Bắc Giang (mới), trụ sở làm việc đặt tại thị trấn Tân An hiện hữu, dôi dư trụ sở làm việc xã Lão Hộ hiện hữu, bố trí đất hỗn hợp để quy hoạch thương mại, dịch vụ, đất ở, tổ chức bán đấu giá.