Babylons: Tạo giá trị và thay đổi cuộc sống mọi người là nền tảng mọi việc chúng tôi làm

Bắt đầu từ những hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, bằng các chương trình đào tạo - khóa học quốc tế với các diễn giả, tác giả, nhà kinh doanh, khởi nghiệp, triệu phú hàng đầu thế giới, hiện nay sau 15 năm phát triển, Babylons Group đã phát triển thành một tập đoàn lớn hoạt động trong 6 lĩnh vực khác nhau và vẫn tiếp tục mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng.

Giáo dục

Là đơn vị giáo dục đầu tiên tổ chức các hội thảo – khóa học quốc tế về khởi nghiệp, kinh doanh, đầu tư và quản lý tài chính cá nhân, Babylons đã giúp hàng triệu doanh nghiệp đột phá về doanh thu, giúp cho các cá nhân thay đổi cuộc sống. Với phương châm “Giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất để thay đổi thế giới”, Babylons vẫn luôn cố gắng mang lại những khóa học, hội thảo chất lượng nhất, mang tính ứng dụng cao. Các diễn giả trong chương trình đều là những diễn giả, tác giả, nhà kinh doanh hàng đầu quốc tế như: Tony Robbins, Tony Blair, Robert Kiyosaki, Jay Abraham, T.Harv Eker,....

Từ những năm 2007 - 2008, Babylons đã đưa hàng ngàn học viên tham gia hàng trăm khóa học lớn ở nước ngoài như Millionaire Mind Intensive, Date with Destiny, Unleash The Power Within, Rich Dad Poor Dad… Đến năm 2011, với nhu cầu để học hỏi ngày càng lớn, Babylons đã trực tiếp đưa các diễn giả trên thế giới và chương trình đào tạo quốc tế bản quyền chất lượng về Việt Nam.

Bên cạnh các khóa đào tạo về khởi nghiệp, kinh doanh và đầu tư, Babylons đã phát triển các chương trình giáo dục dành cho trẻ em, học sinh, nhằm khơi dậy tài năng cho các em, điển hình như chương trình Smartkids Bootcamp dành cho độ tuổi 7-11 hay Superteens Bootcamp dành cho độ tuổi 12-20. Đồng thời, Babylons cũng đã và đang xây dựng hệ thống trường quốc tế tại Hà Nội và TP HCM, hiện nay đã có 5 trường tại Hà Nội và TP HCM.

Phát triển và quản lý Bất động sản

Babylons Group đã kết hợp quảng bá nhiều dự án của các chủ đầu tư uy tín như Xuân Phương Tasco, Eco Charm Đà Nẵng, TNR Yên Bái, Sonasea Phú Quốc… đến các khách hàng thông qua các công ty thành viên và quan hệ đối tác với các nhà phát triển dự án. Bên cạnh đó, Babylons Group cũng đang kết hợp với các Đối tác nghiên cứu phát triển một số dự án tại Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng sẽ ra mắt trong tương lai gần. Babylons hiện nay cũng đang sở hữu quỹ đất hơn 1000 hecta trải dài ở các tỉnh thành khác nhau để chuẩn bị cho các dự án trong tương lai của Tập đoàn.

Dịch vụ du lịch - quản lý khách sạn

Trong vài năm qua, thông qua công ty con phát triển quản lý khách sạn du lịch, Babylons đã góp phần tạo việc làm cho các lao động địa phương và quảng bá du lịch Việt Nam.

Với tầm nhìn và kế hoạch phát triển lâu dài trong lĩnh vực này, Tập đoàn Babylons Group đang trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất cho các khách sạn tại Đà Nẵng và Phú Quốc. Bên cạnh đó, Babylons cũng chú trọng rất nhiều trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Thiện nguyện xã hội

Ngay từ những năm đầu tiên thành lập, Babylons vẫn duy trì hoạt động thiện nguyện thông qua việc tham gia các chương trình, dự án khác nhau để giúp đỡ, hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn. Với phương châm “Cho đi là nhận lại”, Babylons Group đã thành lập ra quỹ từ thiện Babylons Foundation, đưa thiện nguyện trở thành một hoạt động không thể thiếu của tập đoàn.

Một số chương trình thiện nguyện tiêu biểu:

• Chương trình giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung năm 2020

• Chương trình Cặp lá yêu thương cùng VTV24

• Chương trình tặng gạo và máy ATM gạo cho công nhân và đồng bào tháng 4.2020 khi dịch Covid hoành hành.

• Chương trình xây dựng trường học cùng Kids Plaza năm 2021

• Chương trình phát quà, gạo qua các tổ chức cứu trợ hoàn cảnh khó khăn tại các Chùa đã thực hiện từ năm 2010 đến nay.