Áp lực lớn cho Hội An

Hầu hết khách Việt hiện nay chọn lưu trú ở Đà Nẵng, chỉ vào Hội An tham quan vào một giờ nhất định từ 5h đến 8h tối, ban ngày thì vắng khách nhưng thời điểm từ 17 đến 21 giờ đêm lượng khách rất đông.

Nhiều thông tin du khách cho rằng tình trạng chặt chém một số dịch vụ như cơm gà, giá giữ xe,… Mới đây, một du khách bức xúc phản ánh việc bị chặt chém giá vé giữ xe khi đến Hội An. Du khách bức xúc đăng tải trên mạng xã hội việc điểm giữ xe tại số 107 đường Trần Hưng Đạo tự ý nâng giá giữ xe ô tô từ 30 nghìn đồng lên 50 nghìn đồng, cùng thái độ “thách thức” khi khách nói rằng báo lên chính quyền. Một số du khách bày tỏ không hài lòng trước nạn cò mồi, chèo kéo, “loạn” giá ghe bơi trên sông Hoài... Lãnh đạo thành phố Hội An cho biết, hiện các ngành, lực lượng tập trung để xử lý các vấn đề được phản ánh.

“Thực tế 2 năm qua do dịch bệnh nên người dân không thể đi du lịch, hiện nay du lịch bùng nổ nên chúng ta phải chấp nhận mức độ nào đó ảnh hưởng. Vấn đề quan trọng là giúp cho những doanh nghiệp bắt đầu phục hồi trở lại, dù chưa đạt yêu cầu. Giai đoạn đầu phục hồi du lịch khó tránh những vấn đề phát sinh”, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch TP Hội An nói.

Số điện thoại đường dây nóng Hội An mỗi ngày hiện tiếp nhận ít nhất khoảng trên 200 thông tin phản ánh. “Những thông tin phản ảnh được kiểm tra xử lý kịp thời”, Chủ tịch TP Hội An cho biết.

Lãnh đạo TP. Hội An cho hay, từ ngày 15/3 đến nay, lượng khách đến Hội An tăng rất nhanh, nhất là du khách Việt. Ngày cao điểm Hội An đón tới 10 ngàn lượt khách tham quan. Điều này đã tạo áp lực rất lớn cho thành phố trong việc phân bố điểm đến, cung ứng các dịch vụ và đáp ứng hạ tầng đặc biệt hạ tầng điểm đến, đón tiếp, bãi giữ xe. Tình trạng xe đậu đỗ tràn lan, sai quy định khi lượng khách quá đông. Ngoài ra còn áp lực về môi trường.