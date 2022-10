An tâm nhận nhà liền tay, ở ngay đón Tết khi mua căn hộ Tecco Garden

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tiếp tục khan hiếm và năm mới 2023 đang cận kề, Tecco Garden là dự án hiếm hoi thỏa mãn yêu cầu của người mua nhà nhờ đã bàn giao và cấp sổ đỏ từng căn, giá bán hấp dẫn.

Thị trường bất động sản tiếp tục khát nguồn cung

Những tháng cuối năm 2022, thị trường bất động sản chưa có sự cải thiện về nguồn cung nhà ở. Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, trong quý III/2022 toàn thành phố không có dự án nhà ở thương mại nào được cấp phép mới. Trong khi đó, tỷ lệ hấp thụ căn hộ tại Hà Nội trong quý 3 đạt 3.605 giao dịch thành công, tăng 61% theo quý và 49% theo năm.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định nhu cầu lớn nhưng thị trường bất động sản đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn khó khăn. Còn theo dự đoán của ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, động thái kiểm soát hạn mức tín dụng của phía ngân hàng sẽ vẫn được áp dụng mạnh mẽ trong năm 2023, khó khăn vẫn tiếp diễn đối với cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư khi cơn khát vốn chưa được giải tỏa.

Bên cạnh đó, phân khúc nhà ở vừa túi tiền, giá bình dân dường như đã biến mất khỏi thị trường trong khi đây lại là phân khúc có nhu cầu lớn nhất. Hiện nay, căn hộ trung cấp có mức giá dao động từ 30 - 50 triệu đồng/m2, dự án với mức giá dưới 30 triệu/m2 hầu như không còn nữa.

Giá nhà tăng cao đang vượt xa mức thu nhập của đại đa số người dân nên mơ ước sở hữu căn nhà để an cư, đặc biệt trước thềm năm mới càng trở nên xa vời. Do đó thời điểm này, căn hộ có mức giá hiếm hoi chỉ từ 25 triệu/m2 như Tecco Garden Thanh Trì được xem là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho khách hàng có nhu cầu mua nhà ở thực. Đặc biệt, dự án đã hoàn thiện và có thể đi vào sử dụng, mang lại lợi ích kép cho khách hàng: nhận nhà ở ngay, an cư đón Tết.

Tecco Garden giải “cơn khát” mua nhà cuối năm

Tòa căn hộ Tecco Garden sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm hành chính Thanh Trì, kết nối thẳng tới các tuyến đường trọng điểm tỏa đi bốn phương như QL1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường Vành đai 3. Từ Tecco Garden, cư dân dễ dàng di chuyển tới Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bến xe Nước Ngầm, Bến xe Giáp Bát, Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế Quốc dân…

Trong lúc giá căn hộ tại Hà Nội tăng liên tục trong 15 quý, quý 3/2022 cao hơn 53% so với quý 1/2019 thì Tecco Garden đang được mở bán với mức giá chỉ từ 25 triệu/m2. Thêm vào đó, Tecco Garden còn cung cấp quỹ căn hộ 4 phòng ngủ vốn rất khan hiếm tại Thủ đô, diện tích rộng rãi từ 126,4 - 141,9m2, đáp ứng mong mỏi về một chốn an lý tưởng cho gia đình đa thế hệ hoặc gia đình đông con.

Đặc biệt, trong bối cảnh lãi suất vay ngân hàng tăng thì bài toán tài chính vẫn là vấn đề nan giải khiến nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc sở hữu căn hộ an cư. Thấu hiểu điều đó, chủ đầu tư dự án Tecco Garden hợp tác với ngân hàng giải ngân cho người mua nhà vay tới 65% giá trị căn hộ và hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng. Ngoài ra, khách hàng sẵn có tài chính và chọn phương thức thanh toán sớm sẽ được chiết khấu tới 8% giá trị căn hộ.

Hiện tại, khu căn hộ Tecco Garden đã hoàn thiện và đang tiến hành bàn giao cho cư dân, đáp ứng mong mỏi đón Xuân tại nhà mới. Khách mua nhà thời điểm này cũng có thể trực tiếp kiểm chứng chất lượng xây dựng, tiện ích và thiết kế của dự án, an tâm lựa chọn tổ ấm ưng ý.

Mỗi căn hộ Tecco Garden được thiết kế khoa học, hiện đại, cách bố trí hài hòa đem đến cho gia chủ không gian sống yên bình, gần gũi với thiên nhiên. Diện tích lớn với 4 phòng ngủ và 2 logia rộng rãi mang lại sự thoải mái trong sinh hoạt cho gia đình và đảm bảo sự riêng tư cho mỗi thành viên.

Bên cạnh đó, cư dân Tecco Garden còn được thụ hưởng tiện ích “all-in-one” đã hiện hữu và đi vào sử dụng như sân chơi trẻ em, vườn dạo bộ, công viên cây xanh, nhà hàng, cafe, trung tâm thương mại…

Với tỷ lệ đã bàn giao lên tới 2/3 tổng số căn hộ, các tòa Tecco Garden đều đã sáng đèn, tạo dựng một cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại. Dự án còn ghi điểm với khách hàng bởi tính minh bạch về pháp lý. Những cư dân lựa chọn Tecco Garden là chốn an cư hoàn toàn yên tâm có thể dọn về sinh sống với bìa sổ đỏ trao tay trước thềm Tết Quý Mão đang cận kề.

